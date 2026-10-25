روسیه مراکز لجستیکی و بندری اوکراین را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور، مرکز لجستیکی اپیسنتر به همراه یک پایانه لجستیکی برای ذخیره‌سازی تجهیزات نظامی در خارکف را هدف قرار داده اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در جریان حملات شبانه، یک کشتی باری را در دریای سیاه، هنگام انتقال تدارکات برای نیروهای مسلح اوکراین به بندر چرنومورسک هدف قرار داده اند.

روسیه و اوکراین در جریان جنگ، بارها از حمله به مراکز لجستیکی، زیرساخت‌های بندری و مسیرهای انتقال تجهیزات و تدارکات نظامی طرف مقابل خبر داده‌اند.