  1. استانها
  2. خوزستان
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

گوشت بز کوهی در اندیکا کشف شد

گوشت بز کوهی در اندیکا کشف شد

اهواز - سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اندیکا گفت: با تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست و عوامل انتظامی، مقداری گوشت بز کوهی و ادوات شکار در این شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طهماسبی شاه‌منصوری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان و عوامل پاسگاه انتظامی آبژدان، هنگام خروج افراد از منطقه در محدوده لملمی اقدام به برپایی ایست و بازرسی کردند.

وی افزود: متخلفان بدون توجه به دستور ایست مأموران متواری شدند که با مداخله عوامل انتظامی، سه نفر از افراد حاضر دستگیر و یک قبضه سلاح تک‌لول غیرمجاز، ادوات شکار و مقداری گوشت بز کوهی کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا تصریح کرد: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند و تلاش برای دستگیری متهمان فراری ادامه دارد.

کد مطلب 6992540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها