گوشت بز کوهی در اندیکا کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طهماسبی شاه‌منصوری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان و عوامل پاسگاه انتظامی آبژدان، هنگام خروج افراد از منطقه در محدوده لملمی اقدام به برپایی ایست و بازرسی کردند.

وی افزود: متخلفان بدون توجه به دستور ایست مأموران متواری شدند که با مداخله عوامل انتظامی، سه نفر از افراد حاضر دستگیر و یک قبضه سلاح تک‌لول غیرمجاز، ادوات شکار و مقداری گوشت بز کوهی کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا تصریح کرد: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند و تلاش برای دستگیری متهمان فراری ادامه دارد.