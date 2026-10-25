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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

عکاس خبرگزاری مهر کردستان در همایش ملی بانوی کرد تجلیل شد

عکاس خبرگزاری مهر کردستان در همایش ملی بانوی کرد تجلیل شد

سنندج- همایش ملی بانوی کرد در سنندج با رونمایی از سه عنوان کتاب،برپایی نمایشگاه صنایع دستی و تجلیل از برگزیدگان برگزار و ناصر عباسعلی‌نیا، عکاس خبرگزاری مهر نیز به‌عنوان عکاس برتر تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی بانوی کرد پیش از ظهر یکشنبه با حضور مسئولان استانی و کشوری در سنندج برگزار شد؛ رویدادی فرهنگی که معرفی آثار مرتبط با زنان کرد، نمایش ظرفیت‌های صنایع دستی و تقدیر از برگزیدگان را در برنامه داشت.

عکاس خبرگزاری مهر کردستان در همایش ملی بانوی کرد تجلیل شد

در حاشیه این همایش، نمایشگاه صنایع دستی برپا شد و آثار این حوزه در معرض دید شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

رونمایی از سه عنوان کتاب

در جریان این مراسم، سه عنوان کتاب شامل «زنان کرد»، «بانوی کرد و خانواده» و «شخصیت فاطمه گلواخی» رونمایی شد که به موضوع زنان کرد و ابعاد فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آنان می‌پردازند.

عکاس خبرگزاری مهر کردستان در همایش ملی بانوی کرد تجلیل شد

تجلیل از برگزیدگان همایش و فعالان رسانه‌ای

تجلیل از برگزیدگان همایش ملی بانوی کرد و همچنین خبرنگاران و عکاسان برتر از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

در بخش تقدیر از عکاسان برتر، از ناصر عباسعلی‌نیا، عکاس خبرگزاری مهر کردستان و سید مصلح پیرخضرانیان عکاس ایرنا به‌عنوان عکاس برتر حوزه عکس تجلیل شد.

همچنین از ویدا باغبانی خبرنگار ایمنا و رزیتا قادری خبرنگار خبرگزاری فارس نیز به عنوان خبرنگاران برتر حوزه بانوان در کردستان تجلیل شد.

کد مطلب 6989105

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