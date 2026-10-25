عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت اتخاذ آرایش ویژه در شرایط جنگی در همه دستگاه‌های اجرایی، بیان کرد: در شرایطی که هر لحظه احتمال تجاوز مجدد دشمن به خاک و سرزمین ما وجود دارد، مدیریت شهری تلاش کرده است با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌ها، سطح خدمت‌رسانی به شهروندان را ارتقا دهد و اجازه ندهد شرایط جنگی، زندگی روزمره مردم را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: همه انگیزه همکاران من در شهرداری تهران این روزها، خنثی‌کردن ابعاد مختلف جنگ اقتصادی و کاهش فشارهایی است که این شرایط به مردم تحمیل می‌کند. همه در شهرداری تهران مصمم هستند تمام توان خود را برای عبور از شرایط جنگی به میدان بیاورند. تهران نباید آن‌طور که ترامپ آرزو دارد، چهره‌ای جنگ‌زده داشته باشد. حفظ جریان عادی زندگی در شهر و تداوم خدمات‌رسانی به مردم، بخشی از مسئولیت مدیریت شهری در چنین شرایطی است.

رایگان‌شدن مترو و بی‌آرتی؛ اقدامی برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی

سخنگوی شهرداری تهران، رایگان‌شدن حمل‌ونقل عمومی انبوه‌بر، شامل مترو و اتوبوس‌های تندرو، در میانه جنگ را از اقدامات مهم مدیریت شهری برای ارتقای تاب‌آوری اجتماعی دانست و گفت: این تصمیم با حمایت و استقبال شماری از مسئولان، چهره‌های کشور و بخش‌هایی از دولت مواجه شد؛ چراکه در شرایط جنگی، کاهش هزینه‌های روزمره مردم و تسهیل دسترسی آنان به خدمات عمومی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری در شرایط ویژه باید بتواند متناسب با نیازهای مردم تصمیم بگیرد، اظهار کرد: آرایش جنگی صرفاً به معنای آمادگی در برابر تهدیدهای نظامی نیست؛ بلکه به معنای هماهنگی دستگاه‌ها، استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و جلوگیری از تحمیل فشارهای غیرضروری به مردم نیز هست.

بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده؛ از اسکان اضطراری تا بازگشت مردم به زندگی عادی

محمدخانی، اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان جنگ و پیگیری تعمیر و مرمت رایگان خانه‌های آسیب‌دیده را از دیگر اقدامات مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: در مواجهه با خسارت‌های ناشی از جنگ، مسئله فقط رسیدگی به ساختمان‌های آسیب‌دیده نیست؛ خانواده‌هایی که خانه خود را از دست داده‌اند یا امکان سکونت در آن را ندارند، باید هرچه سریع‌تر به شرایط امن و باثبات بازگردند. به همین دلیل، شهرداری تهران تلاش کرده است در کنار اقدامات فوری برای اسکان شهروندان، موضوع تعمیر، مرمت و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده را نیز دنبال کند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول در این زمینه گفت: بازسازی خانه‌های مردم، موضوعی نیست که بتوان آن را به اختلافات و رفت‌وآمدهای اداری گره زد. هرچه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بیشتر باشد، روند رسیدگی به پرونده‌ها و بازگشت خانواده‌ها به خانه‌هایشان نیز با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. در چنین شرایطی، باید همه ظرفیت‌های موجود را برای حل مسئله به کار گرفت و اجازه نداد مردم درگیر اختلاف‌نظرهای بین دستگاهی شوند.

در شرایط جنگی، اختلافات نباید به مسئله اصلی تبدیل شوند

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به ضرورت پرهیز از حاشیه‌سازی در شرایط حساس کشور گفت: امروز وقت آن نیست که اختلاف‌نظرهای داخلی به مسئله اصلی تبدیل شوند. ممکن است درباره یک تصمیم اجرایی، شیوه اجرای یک طرح یا اولویت‌بندی اقدامات، دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشد؛ اما آنچه اهمیت دارد، این است که اختلاف‌ها نباید مانع خدمت‌رسانی به مردم و حل مشکلات شهروندان شود.

محمدخانی ادامه داد: حالا وقت دعوا کردن نیست. طرح موضوعات حاشیه‌ای در شرایطی که دشمن کشور ما را تهدید می‌کند، نشانه خردمندی نیست. همه ما مسئولیت داریم به جای دامن‌زدن به اختلاف‌ها، به حل مسائل مردم کمک کنیم. انتقاد و مطالبه‌گری جای خود را دارد، اما نباید اجازه داد این موضوعات به عاملی برای تضعیف هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تبدیل شوند.

وی در همین راستا از اعضای شورای اسلامی شهر تهران خواست در شرایط ویژه کنونی، همراهی بیشتری با مجموعه اجرایی شهر داشته باشند و افزود: از همه عزیزان، به‌ویژه همکاران خوبم در شورای اسلامی شهر تهران، دعوت می‌کنم در عمل به رهنمودهای رهبر انقلاب، در کنار دستگاه اجرایی شهری باشند. آنجا که معظم‌له تأکید کردند: «انتقادات را ـ حتی به‌جا ـ دستمایه تفرقه و اختلاف نکنید.

محمدخانی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، هماهنگی و تمرکز بر مسائل اصلی کشور نیاز داریم. شهرداری تهران نیز تلاش می‌کند با استفاده از همه ظرفیت‌های خود، خدمات شهری را استمرار دهد، فشارهای ناشی از جنگ را برای شهروندان کاهش دهد و زمینه بازگشت هرچه سریع‌تر آسیب‌ دیدگان به زندگی عادی را فراهم کند.

