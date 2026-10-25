کیم جونگ اون بر تقویت روابط کره شمالی و چین تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی از سفر به شهر مرزی داندونگ چین بازگشت؛ سفری که طی آن بر تقویت روابط دیرینه دوجانبه که به گفته او «با خون شکل گرفته‌اند»، تأکید کرد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داد که کیم جونگ اون روز شنبه از تالار یادبود جنگ مقاومت در برابر تجاوز آمریکا و کمک به کره بازدید کرد.

او در سفری یک‌روزه و از طریق پلی تازه‌ساخت در مرز وارد داندونگ شد و با وانگ هونینگ، چهارمین مقام ارشد چین و رئیس کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین دیدار کرد.

کیم را شماری از مقام‌های ارشد حزب و دولت از جمله خواهرش کیم یو جونگ و چوئه سون هوی، وزیر خارجه کره شمالی همراهی می‌کردند. وانگ یی، وزیر خارجه چین و دیگر مقام‌های ارشد این کشور نیز در این دیدار حضور داشتند.

این نخستین سفر کیم به چین از سپتامبر ۲۰۲۵ بود؛ زمانی که برای شرکت در مراسم هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم به پکن رفت و با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین دیدار کرد. این ششمین سفر او به چین از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۱ محسوب می‌شود.

کیم در جریان سفر خود به یادبود سربازان چینی که در جنگ کره طی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ جنگیده بودند، ادای احترام کرد. چین روز یکشنبه هفتادوششمین سالگرد ورود خود به این جنگ را گرامی داشت.

کیم گفت: ما همواره به یاد خواهیم داشت که چگونه فرزندان شایسته ملت چین با فدا کردن خون خود به انقلاب ما کمک کردند و تاریخ دوستی کره شمالی و چین را با استواری ادامه خواهیم داد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی همچنین گزارش داد که کیم در ضیافتی به میزبانی وانگ و به دستور شی جین‌پینگ شرکت کرد و از یک کارخانه اتوبوس‌سازی در داندونگ بازدید به عمل آورد.