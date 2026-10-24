سفر غیرمنتظره کیم جونگ اون به‌ شهر مرزی چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کیم جونگ اون روز شنبه از طریق پل جدید رودخانه یالو وارد شهر مرزی داندونگ در شمال شرقی چین شد؛ پلی که هفته گذشته، ۱۲ سال پس از تکمیل ساخت، افتتاح شد.

خبرگزاری یونهاپ به نقل از یک منبع دولتی گزارش داد که کیم اوایل روز شنبه وارد این شهر شده است. روزنامه جونگ‌آنگ دیلی نیز نوشت که لی چیانگ، نخست‌وزیر چین از او استقبال کرده است. کیم احتمالاً همان روز به کره شمالی بازمی‌گردد، هرچند دولت کره جنوبی برنامه سفر او را تأیید نکرده است.

چین بزرگ‌ترین شریک تجاری کره شمالی و از منابع اصلی حمایت اقتصادی و سیاسی از پیونگ‌یانگ است. افتتاح پل جدید می‌تواند به گسترش تجارت میان دو کشور کمک کند.

این سفر در آستانه نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک) در ماه نوامبر در شهر شنژن انجام می‌شود و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دیدار کیم با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را افزایش داده است.

تنش‌های دو کره

به گفته یانگ مو جین، رئیس پیشین دانشگاه مطالعات کره شمالی، کیم ممکن است در دیدار با مقام‌های چین به دنبال تقویت همکاری‌های اقتصادی مورد توافق در جریان سفر شی جین‌پینگ به پیونگ‌یانگ و جلب حمایت پکن برای دیدار احتمالی با ترامپ بوده باشد.

هم‌زمان، رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که کیم در نشست فرماندهان نظامی از ارتش خواسته است برای تبدیل‌شدن به قدرتمندترین ارتش جهان آموزش ببیند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که ارتش کره جنوبی پس از انفجاری در منطقه غیرنظامی‌شده مرزی که به زخمی‌شدن نظامیان این کشور انجامید، پیشنهاد مذاکره با پیونگ‌یانگ را مطرح کرده است. سئول مین‌های زمینی کره شمالی را عامل انفجار می‌داند، اما پیونگ‌یانگ این اتهام را رد کرده و تاکنون به پیشنهاد مذاکره پاسخ نداده است.

دو کره از نظر فنی همچنان در وضعیت جنگی قرار دارند، زیرا جنگ سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ با آتش‌بس پایان یافت، نه پیمان صلح.

پذیرش ضمنی وضعیت هسته‌ای کره شمالی

کره شمالی با وجود تحریم‌های سازمان ملل، بر حفظ زرادخانه هسته‌ای خود تأکید دارد و آن را دائمی و غیرقابل بازگشت می‌داند.

لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی در ماه سپتامبر پیشنهاد کرد آمریکا به‌جای برچیدن فوری برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ، توقف آن را در ازای کاهش تحریم‌ها دنبال کند. منتقدان هشدار می‌دهند که این رویکرد می‌تواند به معنای پذیرش ضمنی کره شمالی به‌عنوان یک کشور هسته‌ای باشد.

تحلیلگران همچنین معتقدند چین ممکن است به سمت پذیرش ضمنی وضعیت هسته‌ای پیونگ‌یانگ حرکت کرده باشد. در بیانیه‌های رسمی دو کشور درباره دیدار شی جین‌پینگ و کیم جونگ اون در ماه ژوئن، اشاره‌ای به خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی نشده بود؛ موضوعی که کارشناسان آن را نشانه‌ای از تغییر رویکرد پکن می‌دانند.