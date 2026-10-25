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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان

طلا مفت پرید؛ احمدی وفا به نقره بسنده کرد

طلا مفت پرید؛ احمدی وفا به نقره بسنده کرد

علی احمدی وفا فرنگی‌کار وزن ۶۰ کیلوگرم با شکست برابر حریف ژاپنی خود به مدال نقره مسابقات جهانی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در روز دوم با برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی در چهار وزن ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم پیگیری شد که در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی وفا در مرحله فینال به مصاف کوتو گومی از ژاپن رفت و در حالی که با نتیجه ۷ بر یک پیش بود، با ضربه فنی شکست خورد و به مدال نقره رسید.

احمدی‌وفا پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۱ عبدالمحمد پاپی از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله در مقابل رضوان آرنات از رومانی با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. احمدی وفا در این مرحله مقابل علیشیر گانیف نایب قهرمان جهان از ازبکستان با نتیجه ۸ بر ۳ به پیروزی رسید.

علی احمدی‌وفا که سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان با شکست در دور نخست از دور رقابت‌ها کنار رفته بود، امسال با نمایشی درخشان در وزن ۶۰ کیلوگرم توانست ناکامی دوره قبل را جبران کند و با کسب مدال طلای جهان، بر سکوی نخست این رقابت‌ها بایستد.

پیش از این پیام احمدی کشتی‌گیر وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان به مدال نقره رسید.

کد مطلب 6989186
سیده فرزانه شریفی

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