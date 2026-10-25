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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی در خوزستان اعلام شد

قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی در خوزستان اعلام شد

اهواز - سخنگوی تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از موجودی کافی کالاهای اساسی در سطح استان و فعال شدن سیستم تعیین قیمت برای ۵۰ قلم کالای اساسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر نیرومند ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رصد مستمر و میدانی بازار اظهار کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود کالایی در سطح بازار مشاهده نمی‌شود و موجودی کالاهای اساسی در لایه بنکداران، خرده‌فروشان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به میزان کافی موجود است.

قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی در خوزستان اعلام شد

‌وی با تأکید بر آمادگی سازمان افزود: ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی به میزان کافی و در مکان‌های مناسب ذخیره شده و در صورت نیاز، هر لحظه قابلیت تزریق به بازار را دارند؛ هرچند در حال حاضر نیاز بازار به طور کامل تأمین شده و ضرورتی برای مداخلات مستقیم جهت توزیع کالاهای اساسی نیست.

قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی در خوزستان اعلام شد

‌سخنگوی تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در تشریح سازوکار تأمین کالا تصریح کرد: در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، حسب قانون ابلاغ شده، مسئولیت تهیه و تأمین عمده کالا بر عهده سازمان جهادکشاورزی است و در مقابل، نظارت بر کلیه خرده‌ فروشان بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

‌ نیرومند در ادامه به موضوع کنترل قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: طبق دستور استاندار، کمیته‌ای متشکل از اتحادیه‌ها، تشکل‌های بازاری و اتاق اصناف تشکیل شده است تا حداکثر و حداقل قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی سبد خانواده را به صورت هفتگی تعیین کند.

سخنگوی تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: هدف از این اقدام، علاوه بر اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، ایجاد یک معیار مشخص برای دستگاه‌های نظارتی به منظور رصد و پایش بهینه بازار است.

کد مطلب 6989228

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