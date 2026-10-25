قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی در خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر نیرومند ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رصد مستمر و میدانی بازار اظهار کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود کالایی در سطح بازار مشاهده نمی‌شود و موجودی کالاهای اساسی در لایه بنکداران، خرده‌فروشان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به میزان کافی موجود است.

‌وی با تأکید بر آمادگی سازمان افزود: ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی به میزان کافی و در مکان‌های مناسب ذخیره شده و در صورت نیاز، هر لحظه قابلیت تزریق به بازار را دارند؛ هرچند در حال حاضر نیاز بازار به طور کامل تأمین شده و ضرورتی برای مداخلات مستقیم جهت توزیع کالاهای اساسی نیست.

‌سخنگوی تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در تشریح سازوکار تأمین کالا تصریح کرد: در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، حسب قانون ابلاغ شده، مسئولیت تهیه و تأمین عمده کالا بر عهده سازمان جهادکشاورزی است و در مقابل، نظارت بر کلیه خرده‌ فروشان بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

‌ نیرومند در ادامه به موضوع کنترل قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: طبق دستور استاندار، کمیته‌ای متشکل از اتحادیه‌ها، تشکل‌های بازاری و اتاق اصناف تشکیل شده است تا حداکثر و حداقل قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی سبد خانواده را به صورت هفتگی تعیین کند.

سخنگوی تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: هدف از این اقدام، علاوه بر اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، ایجاد یک معیار مشخص برای دستگاه‌های نظارتی به منظور رصد و پایش بهینه بازار است.