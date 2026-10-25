طراحی ۱۴ ایستگاه ساحلی در چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور ظهر یکشنبه در جلسه بررسی طراحی ایستگاه‌های ساحلی شهرستان با تأکید بر ضرورت ساماندهی و زیباسازی نوار ساحلی چالوس اظهار کرد: کانون مهندسان با انجام مطالعات کارشناسی و ارائه طرح‌های پیشنهادی، زمینه لازم برای اجرای این برنامه را فراهم کند و فرمانداری نیز حمایت و همکاری لازم را برای پیشبرد آن انجام خواهد داد.

وی با بیان اینکه طراحی ساحلی زیبا و متناسب با شأن و جایگاه شهرستان چالوس از اهداف این برنامه است، افزود: موضوع اجرای طرح در شورای تأمین نیز مطرح می‌شود تا هماهنگی‌های لازم برای تحقق آن صورت گیرد.

فرماندار چالوس با اشاره به برخورداری این شهرستان از ۱۴ کیلومتر نوار ساحلی و ظرفیت‌های قابل توجه گردشگری، تصریح کرد: اجرای چنین طرحی علاوه بر ارتقای سیمای ساحل، می‌تواند در رونق اقتصادی و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های گردشگری منطقه نیز مؤثر باشد.

یوسف‌پور همچنین بر لزوم تعیین چارچوب و دستورالعمل مشخص برای طراحی ایستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: اطلاعات مربوط به ۱۴ ایستگاه ساحلی به همراه مختصات UTM باید در اختیار مهندسان قرار گیرد تا طراحی‌ها بر اساس موقعیت مکانی دقیق و اطلاعات کارشناسی انجام شود.

وی ادامه داد: پس از نهایی شدن طرح‌ها، پیگیری‌های لازم برای ورود به مرحله اجرا از طریق کانون مهندسان انجام شود تا دست‌کم در سال آینده، یکی از طرح‌های پیشنهادی در نوار ساحلی شهرستان به مرحله اجرا برسد.

فرماندار چالوس در پایان بر بررسی آخرین وضعیت مطالعات، طراحی‌ها و روند اجرایی این برنامه در جلسه آینده تأکید کرد.