به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، با اشاره به اجرای طرح «تورم صفر» در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های منتخب شهروند اظهار کرد: از هفتم مهرماه، قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی در این طرح تثبیت شده است و در ماه جاری نیز سه قلم کالای دیگر شامل مرغ، رب و پنیر به این فهرست اضافه می‌شود تا تعداد کالاهای مشمول طرح به ۱۵ قلم برسد.

وی افزود: افزایش تعداد فروشگاه‌ها و مراکز عرضه کالا، با تمرکز بر نقاط مرکزی و جنوبی شهر تهران، از جمله برنامه‌های مدیریت شهری برای گسترش دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی با قیمت تثبیت‌شده است.

محمدخانی با اشاره به شکل‌گیری رقابت میان مراکز عرضه کالا بیان کرد: بر اساس اطلاعات همکاران ما در سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار، رقابت مثبتی میان فروشگاه‌های شهروند، میادین میوه و تره‌بار و پلتفرم‌های فروش کالا برای کاهش سود و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها شکل گرفته است.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه این رقابت ممکن است از منظر سودآوری به نفع مجموعه‌های عرضه‌کننده نباشد، تصریح کرد: مدیریت شهری این روند را به فال نیک می‌گیرد و آن را اتفاقی مثبت می‌داند؛ چراکه رقابت میان عرضه‌کنندگان می‌تواند به کاهش قیمت‌ها، تثبیت نرخ کالاها و بهبود شرایط خرید برای مردم منجر شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مجموعه‌های مختلف تلاش می‌کنند قیمت کالاهای خود را کاهش دهند یا در سطح فعلی تثبیت کنند. این رقابت در بازار می‌تواند زمینه عرضه بهتر کالا و ارائه خدمات بیشتر به شهروندان را فراهم کند.

محمدخانی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: پیشنهادهای متعددی از سوی تولیدکنندگان و کشاورزان برای عرضه مستقیم محصولات ارائه شده است که در حال ساماندهی آن هستیم.

وی با اشاره به آغاز عرضه مستقیم کالا توسط کشاورزان و تولیدکنندگان در سه منطقه تهران افزود: برنامه‌ریزی شده است در روزهای آینده تعداد این مناطق دست‌کم به هفت منطقه افزایش یابد و در ادامه نیز امکان گسترش آن فراهم شود.

سخنگوی شهرداری تهران در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه مراکز عرضه مستقیم، شهروندان بتوانند محصولات مورد نیاز خود را بدون واسطه و با شرایط مناسب‌تری تهیه کنند.