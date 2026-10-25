جمالدینی: سرشماری دقیق، مبنای احقاق حقوق مردم جاسک است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالدینی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی شهرستان جاسک در راستای سرشماری نفوس و مسکن، اظهار کرد: اهمیت سرشماری بر هیچ‌کس پوشیده نیست، چرا که بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی بر اساس آمار جمعیتی انجام می‌شود.

وی افزود: تخصیص اعتبارات برای عمران و آبادانی روستاها، منابع مالی شهرداری‌ها، سهمیه آرد و اعتبارات بخش‌های مختلف از جمله آموزش و پروژه‌های عمرانی به آمار جمعیتی و سرانه‌های تعیین شده وابسته است.

فرماندار شهرستان جاسک با اشاره به اینکه بخش مهمی از تخصیص منابع همچنان بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ انجام می‌شود، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌ها، جذب اعتبارات و پیگیری نیازهای شهرستان به آمار دقیق جمعیتی نیاز دارند.

جمالدینی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های مسئول در اجرای سرشماری، ادامه داد: دهیاران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، بخشداران و شهرداران باید با همکاری و هماهنگی زمینه اجرای مطلوب این طرح را فراهم کنند تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات بهتر به مردم و توسعه آینده شهرستان استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه کوتاهی در اجرای سرشماری می‌تواند شهرستان را در برخورداری از منابع و اعتبارات طی ۱۰ سال آینده با مشکل مواجه کند، از این رو همه مسئولان باید با احساس مسئولیت و مشارکت جدی در ثبت دقیق جمعیت شهرستان همکاری کنند.