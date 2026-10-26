بازار سلامت عراق؛ فرصت حضور تولیدات ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک‌ شدن به برگزاری ششمین نمایشگاه عراق هلث، پاویون جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌ های گسترده ای برای معرفی توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی، توسعه تعاملات تجاری و گسترش همکاری با نهادهای تصمیم‌گیر حوزه سلامت عراق دارد.

این رویداد در حوزه‌ های دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات سلامت، آزمایشگاه و فناوری‌های، با حمایت وزارت بهداشت عراق برگزار می‌شود.

برنامه‌های هماهنگ‌ شده برای حضور ایران، علاوه بر معرفی محصولات و توانمندی‌های شرکت‌ها، بر ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان ایرانی و بازیگران اصلی بازار سلامت عراق تمرکز دارد.

مهم‌ترین برنامه‌های پاویون ایران

برنامه‌ریزی برای بازدید سفیر ایران در عراق و رایزنان سفارت از پاویون ایران و دیدار با شرکت‌های حاضر، با هدف بررسی ظرفیت‌های همکاری و حمایت از توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور.

برگزاری جلسات میان شرکت‌های ایرانی و مجموعه‌ای از نهادها و بازیگران مهم بازار سلامت عراق، با هدف معرفی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی ایران، شناخت نیازهای بازار عراق و بررسی زمینه‌های همکاری تجاری و تأمین محصولات سلامت پیش‌بینی شده‌ است.

هماهنگی برای برگزاری جلسه‌ای در سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق با حضور شرکت‌های ایرانی مشارکت‌کننده در نمایشگاه، با هدف طرح مسائل و نیازهای فعالان اقتصادی و بررسی راهکارهای تسهیل همکاری‌های تجاری در بازار عراق.

برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات رودررو میان شرکت‌های ایرانی و طرف‌های تجاری عراقی، با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی و خریداران، توزیع‌کنندگان و شرکای بالقوه عراقی.

از حضور نمایشگاهی تا توسعه بازار عراق



بازار سلامت عراق از ظرفیت‌های مهم منطقه‌ای برای توسعه صادرات محصولات دارویی، تجهیزات پزشکی و خدمات سلامت ایران به شمار می‌رود. حضور هدفمند در رویدادهایی مانند نمایشگاه عراق هلت، در کنار ارتباط مستقیم با نهادهای رسمی و شرکت‌های فعال در بازار سلامت عراق، می‌تواند مسیر شناخت دقیق‌تر نیازها و ایجاد فرصت‌های تازه همکاری را هموار کند.

پاویون ایران در عراق هلث ۲۰۲۶، بر شبکه‌سازی تجاری، تعاملات نهادی و فراهم‌کردن زمینه مذاکرات مستقیم میان شرکت‌های ایرانی و عراقی متمرکز است؛ برنامه‌ای که مؤسسه آلند هماهنگی بخش مهمی از آن را بر عهده دارد.

اهمیت بازار سلامت عراق برای ایران

میثم کریمی، مجری پایون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی عراق هلث، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عراق بیش از ۴۶ میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از بزرگ‌ترین بازارهای سلامت خاورمیانه به‌حساب می‌آید.

وی با عنوان این مطلب که بازار عراق یک بازار بالقوه ۴ میلیارد دلاری برای دارو و سلامت است، افزود: دولت عراق برنامه‌ریزی کرده است تا سال ۲۰۲۷، ۷۰ درصد نیاز دارویی کشورش را از طریق تولید داخلی تأمین کند.

کریمی با اشاره به فعالیت بیش از ۳۴ کارخانه داروسازی در عراق، گفت: بیش از ۱۷۸ درخواست جدید برای احداث کارخانه‌های دارویی در عراق در حال بررسی است.

وی با عنوان این مطلب که عراق در حال گذار از «بازار واردات دارو» به «بازار سرمایه‌گذاری در صنعت سلامت» است، تاکید کرد: دولت عراق میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی را به توسعه زیرساخت های سلامت اختصاص داده است، به طوری که تنها در بخش تجهیزات پزشکی، ارزش این بازار تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱.۹ میلیارد دلار خواهد رسید.

کریمی گفت: بازار سلامت عراق یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد منطقه را دارد.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی عراق هلث، در روزهای ۶ الی ۹ آبان ۱۴۰۵، در مرکز نمایشگاهی شهر بغداد برگزار می شود.