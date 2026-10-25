به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان صبح یکشنبه برگزار شد و اعضای پارلمان شهری به بررسی لوایح و طرح‌های مختلف مدیریت شهری پرداختند.

یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه، تصویب پیشنهاد مشارکت ۲۵ درصدی شهرداری اصفهان در ساخت فیلم سینمایی «باند سوخته» بود؛ اثری که به روایت معجزه الهی در زمین‌گیر شدن نیروهای متخاصم آمریکایی‌ـ‌صهیونیستی در دشت مهیار می‌پردازد و در راستای حمایت از تولیدات فاخر سینمایی در حوزه مقاومت کلید خورده است.

در حوزه صیانت از میراث فرهنگی و مذهبی شهر نیز درخواست اعطای مجوز رایگان تجاری به هیئت‌امنای مسجد تاریخی سید اصفهان به تصویب رسید تا درآمدهای حاصل از آن در جهت تأمین هزینه‌های طرح احیا، نگهداری و مرمت این بنای ارزشمند تاریخی به کار گرفته شود.

همچنین نمایندگان مردم در شورای شهر با لایحه واگذاری منافع بهره‌برداری از یک باب واحد تجاری در خیابان پروین با حفظ مالکیت شهرداری به تعاونی مصرف کارکنان شهرداری موافقت کردند؛ مصوبه‌ای که با هدف ارتقای رفاه پرسنل و تسهیل در خدمت‌رسانی به آن‌ها پیگیری می‌شود.

در بخش خدمات شهری و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی، شورا قرارداد شهرداری با شرکت «به آب زیست» را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، فاز نخست عملیات خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی واحد روش نوین تصفیه بیولوژیک در تصفیه‌خانه تکمیلی جنوب اصفهان اجرا خواهد شد تا گامی مؤثر در بهبود کیفیت بازچرخانی آب و پایداری محیط‌زیست شهری برداشته شود.