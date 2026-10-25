هوش مصنوعی بازوی کمکی قدرتمند در حوزه پزشکی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز یکشنبه سوم آبان‌ماه، در رویداد مسئله‌محور هوش مصنوعی در سلامت در بیمارستان سینا، از تمبر اختصاصی این رویداد با حضور محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از وزارت ارتباطات، شاهین آخوندزاده، معاون فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مسئولان و اعضای هیئت علمی رونمایی شد.

هوش مصنوعی؛ ابزاری مؤثر برای تحلیل داده‌های پزشکی

محمدحسین شیخی در این رویداد با اشاره به شتاب سرمایه‌گذاری کشورها در حوزه هوش مصنوعی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌های سنگین ده‌ها میلیارد دلاری در کشورهای منطقه نشان می‌دهد که آینده توسعه و پیشرفت جوامع به‌شدت به این فناوری وابسته است.

وی افزود: هوش مصنوعی در حوزه‌هایی که با حجم انبوهی از داده‌ها سروکار دارند، می‌تواند به ابزاری مؤثر برای تحلیل و تصمیم‌سازی تبدیل شود. این فناوری به‌ویژه در حوزه پزشکی، از جمله تحلیل تصاویر پزشکی و نتایج آزمایشگاهی، نقش یک بازوی کمکی قدرتمند را ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که سازمان غذا و داروی آمریکا نیز تاکنون مجوز هزاران محصول مبتنی بر هوش مصنوعی را صادر کرده است.

صیانت از داده‌های سلامت و توسعه پزشکی شخصی‌سازی‌شده

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر ضرورت پرهیز از اتکای کامل به هوش مصنوعی در فرایندهای پزشکی تصریح کرد: استفاده از این فناوری برای تحقق پزشکی شخصی‌سازی‌شده ضرورتی انکارناپذیر است؛ با این حال، حفاظت از داده‌های سلامت و جلوگیری از خروج آن‌ها از کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

شیخی، اجرای دقیق فرایند گمنام‌سازی داده‌ها را یکی از الزامات مهم در این مسیر دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در چارچوب صیانت از داده‌های حساس حوزه سلامت تأکید کرد.

آمادگی پژوهشگاه برای همکاری با جامعه پزشکی

وی با اشاره به آغاز این حرکت در بیمارستان سینا، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین بیمارستان‌های کشور، گفت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز هوش مصنوعی این مجموعه آمادگی دارند با استفاده از زیرساخت‌های تخصصی و ظرفیت‌های موجود، در زمینه تعریف مسئله، گمنام‌سازی داده‌ها و پشتیبانی از طرح‌های ملی، در کنار جامعه پزشکی و نخبگان کشور باشند.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با اعلام آمادگی مرکز هوش مصنوعی پژوهشگاه برای همکاری در حوزه‌هایی همچون پزشکی، کشاورزی، نفت و انرژی، ابراز امیدواری کرد حرکت آغازشده در بیمارستان سینا به جریانی ملی تبدیل شود و نتایج عملی و کاربردی آن در ارتقای سلامت بیماران و مردم به کار گرفته شود.