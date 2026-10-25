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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

قیمت بنزین سوپر داخلی لیتری ۱۰۳ هزار تومان اعلام شد

قیمت بنزین سوپر داخلی لیتری ۱۰۳ هزار تومان اعلام شد

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از عرضه بنزین سوپر در ۵۰ جایگاه سوخت کشور خبر داد و گفت: قیمت هر لیتر بنزین سوپر در جایگاه‌های عرضه‌کننده بین ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، حمید حبیبی با اشاره به افزایش تقاضا برای بنزین سوپر و نیاز خودروهای وارداتی به این نوع سوخت گفت: پس از ارائه پیشنهادهای لازم به دولت و تصویب امکان تولید و عرضه داخلی بنزین سوپر، تولید این فرآورده در پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه شازند آغاز شده است.

وی با بیان اینکه مجوز اخذ بنزین سوپر اکنون برای ۱۰۰ جایگاه در نقاط مختلف کشور گرفته شده که اکنون قرارداد ۵۰ جایگاه امضا شده است، اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده است تعداد جایگاه‌های عرضه‌کننده در طول آبان‌ افزایش یابد، همچنین اکنون عرضه بنزین سوپر در تهران توسط ۱۵ جایگاه ثابت و ۱۰ خودروی سوخت‌رسان سیار انجام می‌شود.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه قیمت هر لیتر بنزین سوپر در جایگاه‌های عرضه‌کننده بین ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان است، گفت: جایگاه‌ها این فرآورده را مستقیم از پالایشگاه‌ خریداری و با هزینه خود حمل می‌کنند، ازاین‌رو قیمت عرضه به‌صورت رقابتی و متناسب با هزینه‌های حمل تعیین می‌شود.

حبیبی با تاکید بر نبود محدودیت در خرید این فرآورده خاطرنشان کرد: عرضه بنزین سوپر بدون سهمیه انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند به هر مقدار که نیاز دارند، آن را از جایگاه‌های عرضه‌کننده تهیه کنند.

کد مطلب 6989488
سمیه رسولی

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