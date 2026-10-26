سوخت هواپیما ۹۰ درصد گران شد؛ایرلاین های آمریکایی از تخفیف عقب نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت‌های هواپیمایی آمریکا در پی افزایش شدید قیمت سوخت و فشار بر حاشیه سود، به‌جای کاهش نرخ بلیت برای پر کردن صندلی‌های خالی، بر حفظ قیمت‌ها و افزایش درآمد به ازای هر مسافر تمرکز کرده‌اند؛ رویکردی که با وجود رشد درآمدها، سودآوری این صنعت را همچنان با چالش مواجه کرده است.

شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی به‌طور فزاینده‌ای ترجیح می‌دهند با ظرفیت اشغال کمتر پرواز کنند، اما برای جذب مسافر به کاهش قیمت بلیت روی نیاورند. مدیران این شرکت‌ها معتقدند مدیریت ظرفیت پروازی، حفظ انضباط در قیمت‌گذاری و تمرکز بر افزایش درآمد هر مسافر می‌تواند در شرایط رشد هزینه‌های عملیاتی، به صیانت از سودآوری کمک کند.

بر اساس گزارش رویترز، این راهبرد در شرایطی دنبال می‌شود که تقاضای سفر هوایی، با وجود افزایش قابل‌توجه نرخ بلیت‌ها، همچنان مقاومت نشان داده و درآمد شرکت‌های هواپیمایی افزایش یافته است. با این حال، رشد نزدیک به ۹۰ درصدی قیمت سوخت جت از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ماه فوریه، فشار قابل‌توجهی بر عملکرد مالی شرکت‌های این صنعت وارد کرده و چندین شرکت هواپیمایی بزرگ را به تجدیدنظر در پیش‌بینی‌های درآمدی خود واداشته است.

بر اساس داده‌های وزارت کار آمریکا، میانگین نرخ بلیت هواپیما در این کشور طی هفت ماه منتهی به سپتامبر، نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۲۳ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در مقایسه با رشد متوسط ۳.۶ درصدی قیمت‌های مصرف‌کننده، به‌مراتب بیشتر بوده و نشان‌دهنده فشار فزاینده هزینه سفر هوایی بر مسافران است

مدیران ارشد شرکت‌های هواپیمایی دلتا ایرلاینز، یونایتد ایرلاینز، امریکن ایرلاینز، ساوت‌وست ایرلاینز و آلاسکا ایر گروپ تأکید کرده‌اند که حفظ حاشیه سود را بر افزایش تعداد مسافران ترجیح می‌دهند. با این حال، این رویکرد در سال ۲۰۲۷ با چالش تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا برنامه‌های صنعت هوانوردی آمریکا از افزایش ظرفیت پروازی حکایت دارد و این موضوع می‌تواند رقابت برای جذب مسافر را تشدید کند. از سوی دیگر، تداوم قیمت‌های بالای سوخت، امکان تکرار افزایش‌های قابل‌توجه نرخ بلیت در سال جاری را محدود می‌کند.

افزایش ظرفیت پروازی آمریکا در آستانه سال ۲۰۲۷

دوون می، مدیر ارشد مالی امریکن ایرلاینز، روز پنجشنبه به رویترز گفت: «اگر قیمت سوخت بالا بماند، ما باید همچنان برای افزایش بازده تلاش کنیم تا بتوانیم اندکی سود کسب کنیم.»

منظور از بازده در صنعت هوانوردی، درآمدی است که شرکت هواپیمایی به ازای هر مایل پرواز هر مسافر به دست می‌آورد؛ شاخصی که در کنار میزان اشغال صندلی‌ها، نقش مهمی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های هواپیمایی دارد.

بر اساس داده‌های انجمن ایرلاینز فور آمریکا و شرکت سیریوم، ۶ شرکت هواپیمایی بزرگ آمریکا قصد دارند ظرفیت پروازهای داخلی خود را در سه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش دهند. همچنین پیش‌بینی می‌شود ظرفیت پروازهای داخلی این شرکت‌ها در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ با رشد ۳.۸ درصدی همراه شود.

افزایش ۲۳ درصدی نرخ بلیت هواپیما در آمریکا

این ارقام در حالی ثبت می‌شود که رشد ظرفیت پروازی در سه‌ماهه سوم سال جاری تنها ۰.۲ درصد بوده است؛ موضوعی که از شتاب‌گیری برنامه‌های توسعه پروازها حکایت دارد و می‌تواند معادلات قیمت‌گذاری در بازار حمل‌ونقل هوایی آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.

در همین حال، بر اساس داده‌های وزارت کار آمریکا، میانگین نرخ بلیت هواپیما در این کشور طی هفت ماه منتهی به سپتامبر، نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۲۳ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در مقایسه با رشد متوسط ۳.۶ درصدی قیمت‌های مصرف‌کننده، به‌مراتب بیشتر بوده و نشان‌دهنده فشار فزاینده هزینه سفر هوایی بر مسافران است.

تداوم تلاش شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش نرخ بلیت

شرکت‌های هواپیمایی آمریکا همچنان به دنبال افزایش قیمت بلیت هستند. بانک جی‌پی مورگان اعلام کرد شرکت جت‌بلو ایرویز روز چهارشنبه افزایش ۱۰ دلاری نرخ بلیت‌های یک‌طرفه داخلی را آغاز کرده است. این اقدام پس از افزایش مشابهی صورت گرفت که هفته قبل به رهبری یونایتد ایرلاینز انجام شد و ساوت‌وست ایرلاینز نیز متعاقباً از آن پیروی کرد.

یونایتد ایرلاینز اعلام کرد توضیح بیشتری درباره این موضوع ندارد و ساوت‌وست نیز گفت درباره سیاست‌های قیمت‌گذاری خود به‌صورت عمومی اظهارنظر نمی‌کند. جت‌بلو هم بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد.

شرکت‌های هواپیمایی از گذشته نرخ بلیت را با توجه به میزان اشغال صندلی‌ها تنظیم می‌کردند؛ به این معنا که در صورت کاهش تقاضا، با ارائه تخفیف تلاش می‌کردند ظرفیت خالی هواپیماها را کاهش دهند. با این حال، افزایش هزینه سوخت موجب شده است مدیران این شرکت‌ها بیش از گذشته به حفظ قیمت‌ها و پذیرش ظرفیت اشغال پایین‌تر تمایل داشته باشند.

شرکت‌های هواپیمایی از گذشته نرخ بلیت را با توجه به میزان اشغال صندلی‌ها تنظیم می‌کردند؛ به این معنا که در صورت کاهش تقاضا، با ارائه تخفیف تلاش می‌کردند ظرفیت خالی هواپیماها را کاهش دهند. با این حال، افزایش هزینه سوخت موجب شده است مدیران این شرکت‌ها بیش از گذشته به حفظ قیمت‌ها و پذیرش ظرفیت اشغال پایین‌تر تمایل داشته باشند

اندرو نوسلا، مدیر بازرگانی یونایتد ایرلاینز، روز چهارشنبه در جریان نشست اعلام نتایج مالی شرکت، به کاهش ضریب اشغال صندلی‌های مسافران تفریحی در سه‌ماهه سوم اشاره کرد. این شاخص که میزان استفاده از ظرفیت موجود صندلی‌ها را نشان می‌دهد، در این دوره ۱.۳ درصد کاهش یافته بود.

نوسلا با اشاره به اینکه این کاهش در پی افزایش نرخ بلیت‌ها، نشان‌دهنده مقداری حساسیت تقاضا به قیمت است، گفت شرکت با این وضعیت به‌عنوان «معامله‌ای که هر روز انجام می‌دهیم» برخورد می‌کند.

در امریکن ایرلاینز نیز هواپیماها در سه‌ماهه سوم با وجود افزایش بیش از ۱۸ درصدی بازده مسافران، با ظرفیت اشغال کمتری پرواز کردند. می، مدیر ارشد مالی این شرکت، به رویترز گفت این وضعیت نتیجه تصمیمی آگاهانه بوده است.

اد باستین، مدیرعامل دلتا ایرلاینز نیز اعلام کرد که این شرکت در حال مدیریت کسب‌وکار خود با تمرکز بر حاشیه سود است.

افزایش ۱۸ درصدی درآمد مسافری پنج شرکت بزرگ آمریکا

بررسی عملکرد دلتا، یونایتد، امریکن، ساوت‌وست و آلاسکا نشان می‌دهد مجموع درآمد مسافری این پنج شرکت در سه‌ماهه سوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸.۸ میلیارد دلار، معادل ۱۸ درصد، افزایش یافته است؛ این در حالی است که میزان ترافیک مسافری آنها کمتر از یک درصد رشد داشته است.

فاصله میان رشد درآمد و افزایش محدود تعداد مسافران نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از رشد درآمد شرکت‌های هواپیمایی اکنون از محل کسب درآمد بیشتر از هر مسافر حاصل می‌شود، نه افزایش قابل‌توجه تعداد مسافران. فروش خدمات و محصولات ممتاز و تغییر ترکیب مسافران نیز در این روند نقش داشته است.

با این حال، داده‌های اداره امنیت حمل‌ونقل آمریکا تصویر متفاوتی از حجم تردد در فرودگاه‌ها ارائه می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، تعداد افرادی که در سه‌ماهه سوم امسال در فرودگاه‌های آمریکا مورد بازرسی امنیتی قرار گرفتند، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۹ درصد کاهش یافته است. این کاهش، پرسش‌هایی را درباره تأثیر افزایش نرخ بلیت بر تمایل مردم به سفر هوایی مطرح می‌کند.

رشد محدود ظرفیت پروازی و تعطیلی شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت اسپیریت ایرلاینز نیز از دیگر عواملی است که بر میزان ترافیک مسافری تأثیر گذاشته است.

با وجود این، مدیران شرکت‌های هواپیمایی تأکید دارند که تقاضا همچنان مقاوم است. باب جردن، مدیرعامل ساوت‌وست ایرلاینز، پس از اعلام افزایش تقریباً ۲۲ درصدی میانگین نرخ بلیت‌های این شرکت طی ۹ ماه نخست سال جاری، به تحلیلگران گفت: «این کرایه‌های بالاتر باعث کاهش حجم پروازها نمی‌شوند.»

رشد درآمدها برای جبران افزایش هزینه سوخت کافی نیست

بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت سوخت جت در منطقه ساحل خلیج فارس از ۲.۴۳ دلار به ازای هر گالن پیش از آغاز جنگ در ماه فوریه، به ۴.۶۳ دلار در ۲۰ اکتبر افزایش یافته است. محدود کردن رشد ظرفیت پروازی می‌تواند به شرکت‌های هواپیمایی کمک کند تا نرخ‌های بالاتر بلیت را حفظ کنند و از تشدید رقابت قیمتی جلوگیری شود. با این حال، کاهش تعداد پروازها نیز بدون هزینه نیست و ممکن است هزینه‌های عملیاتی به ازای هر صندلی را افزایش دهد

با وجود ثبت درآمدهای بی‌سابقه، افزایش هزینه سوخت همچنان سودآوری شرکت‌های هواپیمایی آمریکا را تحت فشار قرار داده است. بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت سوخت جت در منطقه ساحل خلیج فارس از ۲.۴۳ دلار به ازای هر گالن پیش از آغاز جنگ در ماه فوریه، به ۴.۶۳ دلار در ۲۰ اکتبر افزایش یافته است.

این افزایش هزینه‌ها پیامدهای مستقیمی برای چشم‌انداز مالی شرکت‌ها داشته است. دلتا ایرلاینز و ساوت‌وست ایرلاینز پیش‌بینی درآمد سالانه خود را کاهش داده‌اند. امریکن ایرلاینز نیز با وجود رشد قابل‌توجه درآمدهای مسافری، همچنان انتظار دارد سال جاری میلادی را با زیان به پایان برساند.

در چنین شرایطی، شرکت‌های هواپیمایی در حال بازنگری دقیق برنامه‌های توسعه خود هستند تا اطمینان حاصل کنند که افزایش تعداد پروازها، درآمد کافی برای پوشش هزینه‌های عملیاتی ایجاد می‌کند.

امریکن ایرلاینز قصد دارد سرعت رشد خود را در سال آینده به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. می در این زمینه گفته است که شرکت در حال ارزیابی مجدد این موضوع است که آیا پروازهای اضافی درآمد کافی برای پوشش هزینه‌های عملیاتی خود ایجاد خواهند کرد یا خیر.

ساوت‌وست نیز متعهد شده است که رشد را به بهای کاهش سودآوری دنبال نکند. هم‌زمان، مدیران یونایتد ایرلاینز هشدار داده‌اند که برنامه‌های اعلام‌شده شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش ظرفیت در سال ۲۰۲۷ ممکن است به‌طور کامل اجرا نشود.

معادله دشوار صنعت هوانوردی؛ حفظ قیمت‌ها یا از دست دادن مسافر

براساس گزارش رویترز، محدود کردن رشد ظرفیت پروازی می‌تواند به شرکت‌های هواپیمایی کمک کند تا نرخ‌های بالاتر بلیت را حفظ کنند و از تشدید رقابت قیمتی جلوگیری شود. با این حال، کاهش تعداد پروازها نیز بدون هزینه نیست و ممکن است هزینه‌های عملیاتی به ازای هر صندلی را افزایش دهد.

از سوی دیگر، ادامه افزایش نرخ بلیت‌ها خطر کاهش تمایل مسافران به سفر هوایی را به همراه دارد؛ به‌ویژه آنکه مسافران در ماه‌های گذشته افزایش قابل‌توجهی در هزینه سفر تجربه کرده‌اند. در نتیجه، شرکت‌های هواپیمایی آمریکا با دو چالش هم‌زمان مواجه هستند، از یک سو، باید هزینه‌های فزاینده سوخت را مدیریت کنند و از سوی دیگر، مانع کاهش تقاضا در پی افزایش نرخ بلیت شوند.

مدیران این شرکت‌ها معتقدند مدیریت منظم ظرفیت پروازی و پرهیز از رقابت بر سر کاهش قیمت‌ها می‌تواند به حفظ نرخ‌های بالاتر و حمایت از سودآوری صنعت کمک کند. با این حال، تحقق این هدف در سال ۲۰۲۷ به میزان افزایش ظرفیت، روند قیمت سوخت و واکنش مسافران به تداوم گرانی بلیت‌ها بستگی خواهد داشت.