به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس‌ نیوز بار دیگر به منظور تأثیرگذاری بر روند سعودی قیمت نفت ادعا کرد: سؤال من در حال حاضر این است که آیا با ایرانی‌ ها به توافق برسم، یا اینکه آن‌ها را به‌کلی نابود کنم؟

رئیس جمهور آمریکا بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، مدعی شد: ایرانی‌ها در خصوص تأسیسات هسته‌ ای خود اقدام عمده‌ ای انجام نمی‌ دهند؛ ما وضعیت را زیر نظر داریم. ما همه چیز به دست می‌آوریم و آن‌ها هیچ چیز!

دونالد ترامپ، ادعا کرد: وقتی می‌بینم اوباما درباره توافق هسته‌ای برجام صحبت می‌کند، با خودم می‌گویم این شاید بدترین و احمقانه‌ترین توافقی بود که تا به حال دیده‌ام. او میلیاردها دلار پول نقد به آن‌ها داد... تلاش کرد با پول از این ماجرا خلاص شود و آن‌ها هم از این پول برای تلاش در جهت ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کردند!