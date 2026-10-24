به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن‌پست، نارضایتی مردم آمریکا از افزایش هزینه‌های زندگی به یکی از موضوعات اصلی انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر تبدیل شده است؛ با این حال، حتی اگر دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست بگیرند، توان محدودی برای پایین آوردن قیمت‌ها خواهند داشت.

بر اساس این گزارش، قیمت‌های مصرف‌کننده از آغاز همه‌گیری کرونا حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. اگرچه اقتصاددانان انتظار دارند نرخ تورم تا پاییز ۲۰۲۷ به حدود ۲.۴ درصد کاهش یابد، کند شدن تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست؛ بلکه قیمت‌ها با سرعت کمتری افزایش خواهند یافت.

جنگ علیه ایران و تعرفه‌های ترامپ

این روزنامه سه عامل اصلی فشارهای تورمی را تأثیر جنگ علیه ایران بر قیمت انرژی، پیامدهای رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ معرفی می‌کند.

بر این اساس گزارش، میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به ۶.۳۱ دلار در هر گالن رسیده که نسبت به سال گذشته نزدیک به ۷۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین میانگین قیمت بنزین از ۴.۲۹ دلار در هر گالن فراتر رفته و بهای بلیت هواپیما طی یک سال ۲۲ درصد افزایش یافته است.

گزارش می‌افزاید ذخایر جهانی نفت نسبت به پیش از جنگ ۵۰۹ میلیون بشکه کاهش یافته است. در چنین شرایطی، حتی پایان فشارهای فعلی نیز لزوماً به بازگشت سریع قیمت‌ها به سطوح گذشته منجر نمی‌شود.

سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و افزایش هزینه‌ها

عامل دیگر، سرمایه‌گذاری عظیم شرکت‌های فناوری در مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی است. این سرمایه‌گذاری‌ها تقاضا برای تراشه‌های رایانه‌ای، تجهیزات خنک‌کننده و برق را افزایش داده و هزینه تولید برخی محصولات فناوری را بالا برده است. طبق پیش‌بینی گلدمن ساکس که در گزارش نقل شده، هزینه‌کرد شرکت‌های بزرگ رایانش ابری در سال ۲۰۲۷ به مجموع ۱.۲ تریلیون دلار خواهد رسید.

از سوی دیگر، کسری بودجه دولت آمریکا در سال مالی منتهی به سپتامبر به حدود ۲ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که به گفته گزارش، با افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات می‌تواند به فشارهای تورمی دامن بزند.

محدودیت اختیارات کنگره

دموکرات‌ها وعده داده‌اند تعرفه‌های ترامپ را لغو کنند و اختیارات رئیس‌جمهور در اعمال تعرفه‌ها را محدود سازند؛ اما تحلیلگران معتقدند بسیاری از اختیارات تجاری رئیس‌جمهور به تأیید کنگره نیاز ندارد و پیروزی دموکرات‌ها لزوماً مسیر سیاست تجاری دولت را تغییر نخواهد داد.

در پایان گزارش آمده است که بازگشت قیمت‌ها به سطوح گذشته معمولاً به رکودهای اقتصادی عمیق وابسته است. به گفته جرد برنستین، رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در دولت جو بایدن، مردم در نهایت به سطح جدید قیمت‌ها عادت می‌کنند؛ اما این روند به معنای کاهش واقعی هزینه‌های زندگی نیست.