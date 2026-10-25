ادعای رسانه آمریکایی درباره طرح فرماندهی تروریستی آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه «هیل» که نزدیک به کاخ سفید است، به نقل از یک مقام رسمی واشنگتن مدعی شد که فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) طرح‌هایی را برای اجرای حملات علیه ایران آماده کرده است تا در صورت صدور مجوز از سوی کاخ سفید این حملات را اجرا کند.

این منبع که به نام آن اشاره نشده در ادامه ادعای خود افزود: سنتکام گزینه‌های آماده‌ای برای حمله به ایران در اختیار دارد و این گزینه‌ها به وزیر جنگ آمریکا ارائه شده‌ است.

منبع مذکور در پایان در گفت وگو با هیل مدعی شد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تا زمانی که ناچار به اتخاذ تصمیم نهایی شود، همه گزینه‌های خود درباره ایران را باز نگه خواهد داشت.