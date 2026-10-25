به گزارش خبرنگار مهر،‌ حمید مطهری پس از پیروزی یک بر صفر فولاد مقابل پرسپولیس در هفته دهم فصل جاری لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهرقدس گفت: می دانستیم پرسپولیس مقابل هواداران خودی بازی را پرفشار شروع می کند. سعی کردیم در ابتدای بازی تیم را کنترل کنیم و بازسازی لازم در نقاط مختلف زمین داشته باشیم. با برنامه ای که در نیمه دوم شیوه بازی خودمان را عوض کردیم و در زمین پیاده کردیم.

سرمربی فولاد افزود: سه سال در پرسپولیس بودم و می دانستم تیم خیلی خوبی با وجود تمام تغییراتی که داشته است پیدا کرده. می دانستم باری مستقیم با توپ های بلند انجام می دهیم. این باخت هیچ چیز از ارزش های تیم خوب پرسپولیس کم نمی کند. به مردم خوب اهواز و خوزستان تبریک می گویم و به بازیکنانم که بسیار پرتلاش بودند خسته نباشید می گویم.

او در پاسخ شیوه دفاعی فولاد برای این دیدار تصریح کرد: بخشی از بازی همین کار بود. وقتی مقابل یک تیم مدعی و پرمهره بازی می کنید باید بی نقص باشید. پرسپولیس ۴ - ۵ بازی را برده بود و آنها را به دقت و ریزبینانه آنالیز کردیم. همه می دانند چقدر روی این موضوع حساس هستم و با بضاعت خودمان توانستیم برنده شویم. ما تیم سوم از لحاظ مالکیت توپ در ۱۰ هفته بودیم. خدا را شکر برنده شدیم.

مطهری درباره شادی زایدالوصف خودش پس از گلزنی فولاد یادآور شد: من سه سال در پرسپولیس از جان مایه گذاشتم. اگر در فولاد کم کاری کنم مطمئن باشید در پرسپولیس هم همینطور بودم.

او درباره گلزنی وجید امیری بازیکن باتجربه فولاد و سابق پرسپولیس گفت: وحید واقعا بی‌نظیر است. او به معنای واقعی یک الگو برای جوانان تیم است. وقتی پارسال اتفاق تلخ مصدومیت برای او افتاد همه گفتند فوتبالش تمام شد. به خود امیری همان موقع گفتم هرکجا من باشم تو درباره قراردادت مطمئن باش. او زندگی سالمی دارد و این وظیفه من است که به او کمک کنم. وحید امیری و سامان انصاری به معنای واقعی کاپیتان هستند. من امروز ۵ بازیکن خود را نداشتم. رامین رضاییان، محمد قریشی، جولانی، سرلک و میلاد محمدی مصدوم هستند.

مطهری خاطرنشان کرد: خیلی ها مزه پراندند و گفتند می خواهی شریف باشی و مسخره کردند.