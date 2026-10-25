توقیف محموله گوشت منجمد فاقد هویت در محور کاشمر

به گزارش خبرگزاری مهر، فردین حسین‌زاده اظهار کرد: مأموران امنیتی با همراهی کارشناس شبکه دامپزشکی کاشمر، یک محموله حدود یک تن گوشت منجمد فاقد هویت را که احتمال می‌رود از یکی از شهرستان‌های مجاور بارگیری شده باشد، در محور مواصلاتی کاشمر شناسایی و توقیف کردند.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشمر افزود: این محموله در یک دستگاه خودروی سردخانه‌دار و بدون ارائه گواهی بهداشتی حمل می‌شد و بررسی‌های اولیه نشان داد که گوشت‌ها به‌صورت غیرمجاز و غیراصولی منجمد شده‌اند.

وی ادامه داد: محموله توقیف‌شده با حضور و نظارت کارشناس دامپزشکی، برای نگهداری و تعیین تکلیف به سردخانه مورد تأیید دامپزشکی منتقل شد.

حسین‌زاده با اشاره به انجام اقدامات قانونی درباره این محموله بیان کرد: نمونه‌های لازم از گوشت‌های توقیف‌شده برای بررسی سلامت و کیفیت برداشت و به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان ارسال شده است تا پس از اعلام نتایج آزمایش‌ها، درباره وضعیت این محموله تصمیم‌گیری شود.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشمر با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی در حمل‌ونقل فرآورده‌های خام دامی تصریح کرد: هرگونه جابه‌جایی دام و فرآورده‌های خام دامی باید با اخذ مجوزهای بهداشتی و قرنطینه‌ای از دامپزشکی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: برخورداری خودروهای حمل فرآورده‌های خام دامی از کد رهگیری قرنطینه‌ای و پروانه بهداشتی الزامی است و این خودروها باید در شهرستان مبدأ بارگیری، مجوزهای قرنطینه‌ای لازم را دریافت کنند.

حسین‌زاده در پایان بر رعایت زنجیره سرد در تمام مراحل حمل‌ونقل فرآورده‌های خام دامی تأکید کرد و گفت: رعایت نکردن ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای در جابه‌جایی این محصولات می‌تواند سلامت و کیفیت آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، نظارت بر حمل‌ونقل و عرضه فرآورده‌های خام دامی با جدیت دنبال می‌شود.