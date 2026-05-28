خراسان رضوی پیشرو در تولید گوشت قرمز با ۸۵ هزار تن تولید سالانه

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم امیرزاده با اشاره به اینکه دام سبک اتکای اصلی تولید گوشت قرمز استان را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: امسال با توجه به بارندگی‌های خوب، وضعیت چرای دام سبک به مراتب بهتر از سال گذشته بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: مجموع تولید سالانه گوشت قرمز استان بین ۵۵ تا ۶۰ درصد توسط دام سبک و مابقی، یعنی ۴۵ تا ۵۰ درصد، توسط دام سنگین تامین می‌شود.

وی در خصوص وضعیت قیمت‌ها نیز بیان کرد: در شرایطی که شاهد افزایش قیمت در اغلب کالاها هستیم، میزان افزایش قیمت در بخش دام زنده و گوشت قرمز به مراتب کمتر از سایر بخش‌ها بوده است به طوری که قیمت دام زنده در سال گذشته ۶۵۰ هزار تومان بوده که در سه ماه نخست امسال این قیمت به ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

امیرزاده تأکید کرد: در تامین گوشت قرمز هیچ مشکلی وجود ندارد و گوشت قرمز گرم و منجمد به وفور در بازار عرضه می‌شود.