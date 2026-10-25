به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نوذر نظری از کشف یک محموله احشام فاقد مجوز در جریان گشت‌زنی مأموران انتظامی در سرپل‌ذهاب خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران پاسگاه گرده‌نو هنگام گشت‌زنی در حوالی نوار مرزی شهرستان، با تعداد زیادی دام مواجه شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی سرپل‌ذهاب افزود: افرادی که در ارتباط با این احشام حضور داشتند، با مشاهده مأموران از محل متواری شدند.

نظری با اشاره به بازرسی‌های انجام‌شده تصریح کرد: در این عملیات، ۹۹ رأس گوسفند فاقد مجوز کشف شد که ارزش آن‌ها بنا بر ارزیابی صورت‌گرفته، ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در پی کشف این احشام، پرونده‌ای تشکیل شده و اقدامات برای شناسایی و دستگیری افراد مرتبط با قاچاق دام ادامه دارد.