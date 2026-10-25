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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴

۹۹ رأس گوسفند فاقد مجوز در سرپل‌ذهاب کشف شد

۹۹ رأس گوسفند فاقد مجوز در سرپل‌ذهاب کشف شد

کرمانشاه - فرمانده انتظامی سرپل‌ذهاب از کشف ۹۹ رأس گوسفند فاقد مجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در محدوده نوار مرزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نوذر نظری از کشف یک محموله احشام فاقد مجوز در جریان گشت‌زنی مأموران انتظامی در سرپل‌ذهاب خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران پاسگاه گرده‌نو هنگام گشت‌زنی در حوالی نوار مرزی شهرستان، با تعداد زیادی دام مواجه شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی سرپل‌ذهاب افزود: افرادی که در ارتباط با این احشام حضور داشتند، با مشاهده مأموران از محل متواری شدند.

نظری با اشاره به بازرسی‌های انجام‌شده تصریح کرد: در این عملیات، ۹۹ رأس گوسفند فاقد مجوز کشف شد که ارزش آن‌ها بنا بر ارزیابی صورت‌گرفته، ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در پی کشف این احشام، پرونده‌ای تشکیل شده و اقدامات برای شناسایی و دستگیری افراد مرتبط با قاچاق دام ادامه دارد.

کد مطلب 6989610

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