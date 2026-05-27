به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نوذر نظری، با تشریح جزئیات عملیات مأموران پلیس در راستای مطالبات عمومی اظهار کرد: به منظور ارتقای امنیت اجتماعی، تامین آرامش پایدار شهروندان و برخورد قاطع با وسایل نقلیه هنجارشکن، طرح پاکسازی و برخورد با متخلفان در دستور کار عملیاتی مأموران انتظامی شهرستان سرپلذهاب قرار گرفت.
وی افزود: با تلاش شبانهروزی و گشتزنیهای هدفمند مأموران انتظامی در سطح حوزه استحفاظی طی ۴۸ ساعت گذشته، تعداد ۲۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت فاقد پلاک، پلاک مخدوش و مزاحم که با حرکات مخاطرهآمیز موجب سلب آسایش عمومی شده بودند، شناسایی و توقیف شدند که این وسایل نقلیه پس از اعمال قانون به پارکینگ انتقال یافتند.
فرمانده انتظامی شهرستان سرپلذهاب با تاکید بر استمرار این اقدامات انضباطی تصریح کرد: طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلتهای فاقد پلاک، پلاک مخدوش و همچنین وسایل نقلیهای که با دستکاری در سیستم اگزوز اقدام به ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای حقوق شهروندان میکنند، به صورت مستمر و بدون اغماض در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.
سرهنگ نظری با هشدار به رانندگان و راکبان هنجارشکن یادآور شد: پلیس در اجرای قانون و حفظ آرامش مردم با کسی تعارف ندارد؛ لذا با رانندگان متخلف ضمن توقیف طولانیمدت وسیله نقلیه، برابر مقررات برخورد شده و افراد خاطی جهت سیر مراحل قانونی و قضایی به دستگاه محترم قضایی معرفی خواهند شد.
این مقام انتظامی در پایان سخنان خود با تکریم مشارکتهای مردمی در برقراری انضباط ترافیکی خاطرنشان ساخت: از عموم شهروندان قانونمدار سرپلذهاب تقاضا داریم با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس را در برقراری نظم، امنیت شهری و کاهش سوانح یاری کنند و هرگونه موارد مزاحمت را سریعاً به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
