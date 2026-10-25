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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

توقیف موتورسیکلت ۶ میلیارد ریالی در اراک

توقیف موتورسیکلت ۶ میلیارد ریالی در اراک

اراک- سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک، از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین فاقدمجوز به ارزش ۶ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن رضایی گفت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با وسایل نقلیه فاقد مجوز، مأموران یگان امداد شهرستان اراک حین گشت‌زنی در سطح شهرستان یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق را شناسایی و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد این موتورسیکلت فاقد مدارک قانونی و برابر نظر کارشناسان، ارزش آن ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک با اشاره به اینکه موتورسیکلت مذکور برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد، بیان کرد: پلیس با جدیت با پدیده وسایل نقلیه فاقد مدارک و قاچاق برخورد خواهد کرد و از شهروندان می‌خواهد در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6989741

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