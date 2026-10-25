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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

تداوم حماسه سازی مردم ارومیه در شب ۲۳۹ در سنگر خیابان

تداوم حماسه سازی مردم ارومیه در شب ۲۳۹ در سنگر خیابان

ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در حمایت از نظام جمهوری اسلامی در موج ۲۳۹ شب های مقاومت ملی در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6989829

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