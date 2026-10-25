https://mehrnews.com/x3drdB ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6989829 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ تداوم حماسه سازی مردم ارومیه در شب ۲۳۹ در سنگر خیابان ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در حمایت از نظام جمهوری اسلامی در موج ۲۳۹ شب های مقاومت ملی در خیابان تجمع کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6989829 کپی شد مطالب مرتبط پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماع شبانه شبهای اردبیل در روشنای مقاومت باران و مقاومت در رشت؛ مردم همچنان در میدان هستند برچسبها ارومیه تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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