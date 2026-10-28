به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، گادی آیزنکوت رئیس حزب یشار رقیب سرسخت نتانیاهو تاکید کرد: نتایج انتخابات پارلمانی به بی اعتمادی تمام عیار به نتانیاهو و کابینه وی از سوی اکثر اسرائیلی ها اشاره دارد.

وی اضافه کرد: اگر این، نتایج نهایی باشد ما شاهد پیروزی جریان اکثریت در داخل اسرائیل هستیم.

آیزنکوت گفت: من فورا برای اجرای خواست اسرائیلی ها و جایگزین کردن کابینه نتانیاهو و تشکیل کابینه اسرائیلی بر اساس موضوع خدمت در ارتش اقدام می کنم.

این سخنان آیزنکوت به مخالفت نتانیاهو با حضور حریدی ها در ارتش و موج انتقادات از این موضع گیری اشاره دارد. آیزنکوت گفته بود که در این خصوص نباید تبعیضی شکل بگیرد.

نتایج شمارش ۶۳ درصد از آراء انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که حزب لیکود به ریاست نتانیاهو ۲۸ کرسی پارلمان را به دست آورده است.

بر این اساس، حزب یشار به ریاست گادی آیزنکوت رقیب نتانیاهو ۲۱ کرسی و لیست مشترک احزاب عربی ۱۲ کرسی را تصاحب کرده اند.