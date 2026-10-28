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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

زیرگذر بلوار زند شیراز ۱۰ شب مسدود می‌شود

زیرگذر بلوار زند شیراز ۱۰ شب مسدود می‌شود

شیراز- شهردار منطقه بافت تاریخی فرهنگی شیراز از انسداد شبانه زیرگذر بلوار زند این کلان‌شهر به مدت ۱۰ شب، از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح، برای اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام‌الدین اسدزاده با اشاره به آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت زیرگذر بلوار زند گفت: این پروژه با هدف ارتقای کیفیت و تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری و تسهیل تردد شهروندان در حال اجراست.

وی افزود: زیرگذر بلوار زند به مدت ۱۰ شب، از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح روز بعد، به‌طور کامل مسدود خواهد بود.

شهردار منطقه تاریخی فرهنگی شیراز با اشاره به مسیرهای جایگزین بیان کرد: شهروندان و گردشگران برای تردد در مسیر شرق به غرب می‌توانند از خیابان تختی و برای حرکت در مسیر غرب به شرق از خیابان‌های لطفعلی‌خان زند و هجرت استفاده کنند.

اسدزاده با تأکید بر نقش همکاری شهروندان در اجرای پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری تلاش می‌کند با تسریع عملیات اجرایی و رعایت استانداردهای لازم، پروژه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برساند و از ایجاد ترافیک سنگین جلوگیری کند.

کد مطلب 6992435

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