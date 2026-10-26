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۴ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۰

عقب‌نشینی ترامپ از موضع‌گیری سابقش علیه یک کشور عربی

عقب‌نشینی ترامپ از موضع‌گیری سابقش علیه یک کشور عربی

رئیس جمهور آمریکا که به موضع گیری های غیرمعمول با ادبیات سخیف علیه کشورهای جهان معروف است نظر خود را درباره یک کشور عربی تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در فضای مجازی از مقاومت مردم لیبی و اقدامات آنها مقابل داعش قدردانی کرد و آنها را ملتی سرافراز و مهمان نواز توصیف کرد.

این در حالی است که ترامپ پیشتر با موضع گیری های منفی معمول خود علیه کشورهای جهان، لیبی را جزو «کشورهای کثیف» توصیف کرده بود!

این موضع گیری غیر معمول ترامپ واکنش های انتقادی گسترده ای را در لیبی برانگیخت به طوری که حتی وزارت خارجه این کشور کاردار سفارت آمریکا را احضار و از وی توضیح خواست.

ترامپ همچنین بر ضرورت توقف مهاجرت غیرقانونی از طریق لیبی و اتحاد داخلی این کشور و انتقال به سمت برگزاری انتخابات سراسری تاکید کرد.

کد مطلب 6989936

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