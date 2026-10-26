ثبت ۱۳۴ مورد حادثه و حریق در قرچک طی مهرماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد موغاری،صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در مهرماه سال جاری، در مجموع ۱۳۴ مورد حادثه و حریق به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک گزارش شد که نیروهای عملیاتی این سازمان برای رسیدگی به آن‌ها اعزام شدند.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، ۳۷ مورد مربوط به عملیات اطفای حریق و ۸۲ مورد مربوط به امداد و نجات و بازدیدهای ایمنی بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک با تشریح جزئیات مأموریت‌های انجام‌شده در این ماه گفت: این عملیات‌ها شامل ۲۷ مورد محبوس شدن افراد در آسانسور، هفت مورد حادثه انگشتر، سه مورد اطفای حریق زمین‌های کشاورزی و فضای سبز، سه مورد نشت گاز شهری و سوخت خودرو، چهار مورد نشت آب و آب‌گرفتگی، ۱۲ مورد اطفای حریق ضایعات و نیزارها و سه مورد اطفای حریق وسایل نقلیه بوده است.

موغاری ادامه داد: همچنین در این مدت یک مورد برق‌گرفتگی، سه مورد سقوط اشیا و اجسام، ۱۲ مورد حریق مسکونی، ۲۱ مورد عملیات مرتبط با حیوانات، دو مورد اطفای حریق اماکن تجاری، اداری و آموزشی، یک مورد سقوط از ارتفاع، پنج مورد تصادف وسایل نقلیه، ۱۵ مورد سایر حوادث و بازدیدها و ۱۰ مورد رسیدگی به مصدومان زن و مرد خارج از مجموعه مأموران عملیاتی شده است.

وی در پایان بر آمادگی نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک برای امدادرسانی به شهروندان و رسیدگی به حوادث تأکید کرد.