بازدید حمید بورد از مرکز مانیتورینگ زاروبژنفت روسیه در مسکو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد در جریان سفر به مسکو جهت شرکت در هشتمین نشست سران و بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف)، ضمن بازدید از مرکز مانیتورینگ شرکت زاروبژنفت روسیه، با قابلیت‌ها و فعالیت‌های مختلف آن آشنا شد.

وی در این بازدید، ضمن ابراز استقبال از مشارکت شرکت‌های روس در طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت ایران تصریح کرد که شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران نیز نمونه‌های مشابه‌ای از این مرکز مانیتورینگ را به منظور رصد و پایش فعالیت‌ها در سراسر کشور راه‌اندازی و عملیاتی کرده‌اند.

در همین راستا، سرگی کودریاشف، مدیرعامل شرکت زاروبژنفت روسیه نیز در جریان این بازدید، توضیحات جامعی درباره فعالیت‌ها، ظرفیت‌های فنی و زمینه‌های بالقوه همکاری این شرکت با صنعت نفت ایران ارائه داد.

وی تجمیع داده‌های مربوط به فعالیت‌های زاروبژنفت در دو حوزه خشکی و فراساحل را از جمله اهداف اصلی راه‌اندازی مرکز مانیتورینگ این شرکت برشمرد و افزود که در این مرکز میزان تولید تمام چاه‌ها و پارامترهای تولیدی به‌طور کامل قابل مشاهده و بررسی است.

شایان ذکر است که حمید بورد صبح روز یکشنبه، سوم آبان به‌منظور همراهی با مسعود پزشکیان در هشتمین نشست سران و شرکت در بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز، عازم مسکو پایتخت روسیه شده بود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز روز دوشنبه (چهارم آبان)، یعنی یک روز پیش از برگزاری نشست رسمی سران این مجمع برگزار خواهد شد.

همچنین نشست فوق‌العاده هیئت اجرایی (Executive Board) به ریاست سید علی‌محمد موسوی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت و نشست هیئت عالی‌رتبه (Ad hoc) نیز امروز (یکشنبه، سوم آبان) برگزار شد که از مهم‌ترین برنامه‌های آن می‌توان به بررسی و نهایی‌سازی اسناد اصلی، از جمله بیانیه پایانی نشست سران اشاره کرد.