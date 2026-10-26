به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره برق گرفتگی منجر به فوت در یکی از باغات شهرستان نهاوند به پزشکی قانونی واصل شد که در آن مردی ۴۷ ساله حین سنتی تکانی و چیدن گردو از درخت به دلیل عدم رعایت فاصله ایمنی با کابل‌های برق فشار قوی دچار حادثه شد.

وی درباره جزئیات پزشکی این حادثه افزود: عبور جریان شدید برق فشار قوی از بدن این فرد موجبات ایست قلبی-تنفسی، سوختگی‌های شدید در نواحی مختلف و در نهایت جان باختن لحظه‌ای وی را فراهم کرده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با ارائه آمار مقایسه‌ای تلفات این حوادث خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال ۸ نفر بر اثر برق‌گرفتگی در استان همدان جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ثبت ۵ فوتی نشان‌دهنده افزایش ۶۰ درصدی این حوادث است.

مالمیر همچنین با هشدار نسبت به خطرات فصل برداشت گردو تصریح کرد: از آغاز فصل گردو تکانی در استان تاکنون متاسفانه ۵ نفر نیز بر اثر سقوط از درختان گردو جان باخته‌اند که بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد بیشتر این حوادث تلخ در شهرستان‌های نهاوند، ملایر و همدان رخ داده است.

وی با اشاره به ماهیت پرخطر سنت گردو تکانی تاکید کرد: درختان کهنسال و بلند قامت گردو اغلب در مجاورت خطوط انتقال برق قرار دارند و استفاده از ابزار بلند یا چوب در این محیط‌ها به ویژه در صورت نزدیک شدن به حریم کابل‌های فشار قوی می‌تواند به جهش جریان برق و بروز حوادث مرگبار منجر شود.