گزارش عملکرد خیریه امید؛ حمایت ۲۸۶ میلیارد تومانی از بیماران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خیریه امید در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با اتکا به مشارکت خیرین نیک‌اندیش، بیش از ۲۸۶ میلیارد تومان خدمات حمایتی به بیماران نیازمند مبتلا به سرطان و همراهان آنان ارائه کرده است. این خدمات از تأمین هزینه داروهای شیمی‌درمانی و ارائه رایگان پرتودرمانی تا حمایت از هزینه‌های بستری، آزمایشگاه، تصویربرداری و اسکان را شامل می‌شود. گزارش عملکرد این دوره، تصویری از نقش کمک به خیریه در کاهش فشار مالی بیماری و همراهی با خانواده‌ها در مسیر درمان ارائه می‌دهد.

براساس گزارش روابط عمومی، حمایت‌های این خیریه از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، حوزه‌های دارو، پرتودرمانی، شیمی‌درمانی، بستری، آزمایشگاه، تصویربرداری و اسکان را دربر گرفته است. جزئیات آمار در گزارش مددکاری شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ منتشر شده است؛ گزارشی که زمینه آشنایی نیکوکاران با حجم و نوع خدمات حمایتی خیریه امید را فراهم می‌کند.

کمک به خیریه چگونه به حمایت از بیماران تبدیل می‌شود؟

برای خانواده‌ای که با سرطان روبه‌رو شده، نگرانی از بیماری تنها بخشی از مسئله است. هزینه دارو، مراجعات مکرر، بستری و اقامت در شهری دیگر می‌تواند فشار اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند. به همین دلیل، حمایت مؤثر از بیماران نیازمند باید نیازهای مختلف آنان را در طول مسیر درمان در نظر بگیرد.

گزارش شش‌ماهه خیریه امید نشان می‌دهد مشارکت‌های مردمی چگونه در بخش‌های مختلف خدمات درمانی و حمایتی بازتاب پیدا کرده است. در این الگو، کمک خیرین هم به تأمین هزینه خدمات تخصصی اختصاص می‌یابد و هم برای کاهش دغدغه‌های روزمره بیماران و همراهان آنان به کار گرفته می‌شود.

برای نیکوکاران، آگاهی از محل مصرف کمک‌های مردمی اهمیت دارد. تفکیک خدمات در گزارش عملکرد، امکان بررسی زمینه‌های حمایت را فراهم می‌کند. در خواندن آمار نیز باید میان تعداد موارد خدمت و تعداد افراد تفاوت گذاشت؛ مراجعات متعدد یک بیمار لزوماً به معنای حمایت از چند فرد متفاوت نیست.

تأمین داروی بیماران نیازمند با بیش از ۱۸ میلیارد تومان حمایت

تهیه داروهای تخصصی، به‌ویژه داروهای شیمی‌درمانی، یکی از دغدغه‌های مهم بیماران مبتلا به سرطان است. هزینه این داروها می‌تواند ادامه درمان را برای خانواده‌های کم‌برخوردار دشوار کند و بر نگرانی‌های آنان بیفزاید.

خیریه امید در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، برای تأمین هزینه داروهای شیمی‌درمانی در ۱۱۰۱ مورد، بیش از ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان حمایت مالی اختصاص داده است. این حمایت با هدف کاهش فشار اقتصادی تهیه دارو و کمک به تداوم مسیر درمان بیماران نیازمند انجام شده است.

پرتودرمانی رایگان؛ سهم بزرگ مشارکت خیرین در درمان

درمانگاه رادیوتراپی بیمارستان خیریه امید با بهره‌گیری از دستگاه‌های پیشرفته پرتودرمانی که به همت خیرین فراهم شده‌اند، خدمات تخصصی ارائه می‌کند. بر اساس گزارش ، خدمات پرتودرمانی این درمانگاه برای بیماران کاملاً رایگان است.

در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۶۷۳۳ مورد مراجعه و دریافت خدمات پرتودرمانی در این بخش ثبت شده و ارزش خدمات ارائه‌شده بیش از ۱۹۷ میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم، بخش مهمی از مجموع خدمات حمایتی گزارش‌شده را تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد همراهی خیرین در تأمین تجهیزات و تداوم خدمات تخصصی چه جایگاهی دارد.

شیمی‌درمانی رایگان و حمایت از هزینه‌های بستری

بخش شیمی‌درمانی بیمارستان خیریه امید نیز در همین دوره، ۱۷۷۵ مورد مراجعه و دریافت خدمات رایگان را ثبت کرده است. ارزش خدمات این بخش بیش از ۷ میلیارد و ۱۷۴ میلیون تومان بوده است. ارائه این خدمات در کنار حمایت‌های دارویی، بخشی از تلاش مجموعه برای کاهش هزینه‌های درمان بیماران نیازمند محسوب می‌شود.

حمایت از بیماران بستری نیز بخش دیگری از این گزارش است. طی شش‌ماهه نخست سال، ۷۸۵ مورد از بیماران بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان از حمایت‌های مددکاری بهره‌مند شده‌اند. مجموع حمایت اختصاص‌یافته برای تأمین هزینه‌های بستری این بیماران، بیش از ۴۹ میلیارد تومان بوده است.

این همراهی برای خانواده‌هایی اهمیت دارد که هم‌زمان با نگرانی درباره وضعیت بیمار، با هزینه‌های بیمارستان نیز مواجه‌اند. حمایت مددکاری می‌تواند بخشی از این بار مالی را کاهش دهد و دسترسی بیماران کم‌برخوردار به خدمات مورد نیاز را تسهیل کند.

آزمایشگاه و تصویربرداری؛ حمایت از مراحل تشخیص و پیگیری

مسیر درمان سرطان تنها به دریافت دارو یا بستری محدود نیست. انجام آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های مورد نیاز نیز بخشی از خدماتی است که بیماران در مراحل تشخیص و پیگیری درمان به آن مراجعه می‌کنند.

خیریه امید در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، در بخش آزمایشگاه از ۷۴۴ مورد و در مرکز تصویربرداری از ۶۵۳ مورد حمایت مددکاری کرده است. ارزش این حمایت‌ها به‌ترتیب بیش از ۹۱۴ میلیون تومان و ۲ میلیارد تومان گزارش شده است.

در مجموع، بیش از ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای حمایت از هزینه‌های این دو بخش اختصاص یافته است؛ حمایتی که در کنار خدمات درمانی، به کاهش موانع مالی استفاده از امکانات تشخیصی و پیگیری کمک می‌کند.

سرای امید؛ اسکان و سه وعده غذای رایگان

بیمارانی که از شهرهای دیگر برای درمان مراجعه می‌کنند، علاوه بر هزینه‌های پزشکی، با دغدغه اقامت خود و همراهانشان روبه‌رو هستند. تکرار مراجعات می‌تواند این نگرانی را بیشتر کند و هزینه‌های روزمره را به بار مالی بیماری بیفزاید.

سرای اقامتی امید در ارومیه، با مشارکت خیرین نیکوکار احداث شده و امکان اسکان و بهره‌مندی از سه وعده غذای رایگان را برای بیماران نیازمند و همراهان آنان فراهم کرده است. این مجموعه، بخشی از حمایت‌های غیردرمانی را بر عهده دارد.

در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۸ هزار و ۷۶۲ مورد اسکان و بهره‌مندی از خدمات سرا ثبت شده است. ارزش خدمات ارائه‌شده در این مدت بیش از ۱۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. فراهم بودن محل اقامت و غذا، بخشی از نگرانی خانواده‌ها را در روزهای دشوار درمان کاهش می‌دهد.

بیمارستان خیریه امید؛ انتخابی فراتر از درمان

طبق گزارش ، بیمارستان خیریه امید با برخورداری از نشان درجه یک، خدمات درمانی را با تعرفه خیریه به عموم مردم ارائه می‌کند. درآمد حاصل از این خدمات، پس از کسر هزینه‌های جاری، در مسیر حمایت از بیماران نیازمند مبتلا به سرطان هزینه می‌شود.

بنابراین، استفاده از خدمات این بیمارستان می‌تواند فرصتی برای مشارکت غیرمستقیم در حمایت از بیماران کم‌برخوردار نیز باشد. این رویکرد، معنای شعار «بیمارستان امید؛ انتخابی فراتر از درمان» را روشن می‌کند؛ جایی که ارائه خدمات سلامت با مسئولیت اجتماعی پیوند می‌خورد.

چگونه به خیریه امید کمک کنیم؟

بر اساس گزارش عملکرد ، مجموع حمایت‌های مددکاری و خدمات رایگان ارائه‌شده به بیماران نیازمند مبتلا به سرطان و همراهان آنان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، به ۲ هزار و ۸۶۲ میلیارد و ۳۱ میلیون ریال، معادل بیش از ۲۸۶ میلیارد تومان، رسیده است. همچنین ۷۵۵۰ مورد بهره‌مندی از حمایت‌های مددکاری در این دوره گزارش شده است.

پشت این ارقام، مشارکت نیکوکارانی قرار دارد که در تأمین دارو، ارائه خدمات درمانی و فراهم کردن اسکان بیماران سهیم شده‌اند. استمرار این همراهی برای تداوم خدمات حمایتی اهمیت دارد و کمک‌های مردمی را به پشتیبانی عملی از بیماران و خانواده‌های آنان تبدیل می‌کند.

برای کمک به خیریه و مشارکت در حمایت از بیماران نیازمند مبتلا به سرطان، می‌توانید به صفحه پرداخت آنلاین خیریه امید مراجعه کنید. مطالعه گزارش عملکرد نیز به شما کمک می‌کند با زمینه‌های خدمات این مجموعه آشنا شوید. تداوم مشارکت‌های مردمی، پشتوانه ادامه این خدمات و همراهی با بیماران و خانواده‌های آنان است؛ همراهی با حفظ کرامت انسانی و باوری که در شعار بازتاب دارد: «امید یعنی زندگی».

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