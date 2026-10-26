چین جزیره تحقیقاتی شناور می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این کشتی که به عنوان نخستین جزیره مصنوعی شناور مخصوص این نوع از تحقیقات توصیف شده، آزمایشگاه های سوار بر خود را با زیرساخت های متحرک ساخته شده برای باقی ماندن در دریا برای مدت های طولانی ترکیب کرده است.

دانشگاه شانگهای جیائو تانگ این پلتفرم را راهبری می کند و از سوی دیگر شرکت کشتی سازی شانگهای وایگائوکیائو، زیرمجموعه شرکت دولتی کشتی سازی چین، طراحی و ساخت آن را برعهده می گیرد. قرار است ساخت کشتی در سال ۲۰۲۸ میلادی آغاز شود و زمان تحویل آن نیز ژوئن ۲۰۳۰ اعلام شده است.

پلتفرم پیشنهادی برخلاف کشتی های تحقیقاتی معمول از یک پیکربندی شناور با دو بدنه موازی با سازه اصلی نیمه غوطه ور استفاده می کند. این کشتی برای حرکت بین مناطق تحقیقاتی طراحی شده و از سوی دیگر فضای اسکان و آزمایشگاهی برای محققانی که روی اکوسیستم های دریایی، مهندسی اقیانوسی و شرایط شدید آب و هوایی تحقیق می کنند، فراهم می کند.

کشتی مذکور حدود ۴۵۳ فوت طول، ۲۷۹ فوت عرض و عرضه ای با ارتفاع ۱۴۸ فوت خواهد داشت. پیش بینی می شود وزن آن ۷۴ هزار تن باشد و با حداکثر سرعت ۱۱ گره حرکت کند.