موشک خصوصی چینی با موفقیت روی زمین فرود آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، به این ترتیب چین به نقطه عطف دیگری در پرتاب های فضایی دست یافت.

این دومین فرود موشک مداری چینی به حساب می آید. نخستین مورد آن در 10 جولای توسط موشک لانگ مارچ10B انجام شد.این موشک با اندکی کمک روی یک دستگاه تور مانند که به کشتی در دریا متصل شده بود، فرود آمد. اما Zhuque3 روی زمین فرودآمد و به وسیله مجموعه ای پایه های فرود، به حالت ایستاده باقی ماند.

این ماموریت نخستین تلاش بازیافت موشک موفقیت آمیز یک بوستر دسته مداری با استفاده ازاین پایه ها و نخستین بازیافت موفقیت آمیز بوستر روی خشکی در چین به حساب می آید.

شرکت لند اسپیس در این باره نوشت:این یک پرواز آزمایشی سرنوشت‌ساز برای Zhuque3 است، زیرا این سامانه از مرحله نمایش و راستی‌آزمایی فناوری به سمت مرحله کاربرد مهندسی قابلیت استفاده مجدد حرکت می‌کند.

این شرکت افزود: این مأموریت همچنین درستی طراحی و قابلیت اطمینان سامانهٔ پرتابگر قابل‌استفادهٔ مجدد Zhuque3 را بیش از پیش تأیید کرد و قابلیت بازیابی مرحلهٔ اول و بلوغ مهندسی آن را به اثبات رساند.

Zhuque3 شباهت بسیار زیادی به فالکون9 دارد که نخستین بار در سال 2015 میلادی بازیافت شد و اکنون بیش از 600 مورد عملیات بازیافت بوستر موشک انجام داده است. هر دوموشک یک بوستر چند بار مصرف و قسمت بالایی یک بار مصرف دارند. همچنین طول Zhuque3 با 66 متر ارتفاع شباهت زیادی به فالکون 9 با 70متر ارتفاع دارد.

پرتاب فعلی که ساعت۲۳:۳۵ به وقت گرینویچ از منطقهٔ آزمایشی نوآوری فضایی تجاری دونگ‌فنگ در شمال‌غرب چین انجام شد، دومین پرواز Zhuque3در مجموع بود.

این موشک نخستین پرواز خود را در ۲ دسامبر ۲۰۲۵ انجام داد .