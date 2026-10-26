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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

باند سه‌نفره سرقت خودرو در کرج متلاشی شد

باند سه‌نفره سرقت خودرو در کرج متلاشی شد

کرج _ جانشین انتظامی استان البرز از دستگیری سه سارق و کشف ۷۰ فقره سرقت خودرو و لوازم داخل خودرو در شهرستان کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد نادربیگی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو و لوازم داخل خودرو در کرج، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و هماهنگی قضایی، یک سارق حرفه‌ای را در مخفیگاهش دستگیر کردند و در ادامه، دو همدست وی نیز در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی و بازداشت شدند.

جانشین انتظامی استان البرز با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیسی به ۷۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند، گفت: پرونده متهمان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

سردار نادربیگی از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6990248

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