به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد نادربیگی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو و لوازم داخل خودرو در کرج، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و هماهنگی قضایی، یک سارق حرفه‌ای را در مخفیگاهش دستگیر کردند و در ادامه، دو همدست وی نیز در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی و بازداشت شدند.

جانشین انتظامی استان البرز با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیسی به ۷۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند، گفت: پرونده متهمان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

سردار نادربیگی از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.