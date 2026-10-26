بهسازی ۶۵ کیلومتر از آزادراه قم ـ کاشان با اعتبار ۴۵۰۰ میلیارد ریالی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن خلیلی‌نیا پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طرح بهسازی بخش‌هایی از آزادراه قم ـ کاشان در محدوده استان قم با هدف ارتقای کیفیت عبور و مرور، بهبود وضعیت رویه آسفالتی و افزایش سطح سرویس این محور مهم ارتباطی اجرا شده و به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: در جریان اجرای این پروژه، متناسب با وضعیت موجود مسیر، عملیات درزگیری با قیر پلیمری، لکه‌گیری هندسی و اجرای روکش آسفالت انجام شد تا بخش‌های نیازمند ترمیم و بهسازی در این محور برطرف شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با اشاره به تأمین اعتبار مورد نیاز این طرح از منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیان کرد: برای اجرای عملیات بهسازی ۶۵ کیلومتر از این آزادراه، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

خلیلی‌نیا ادامه داد: با توجه به اهمیت آزادراه قم ـ کاشان در شبکه ارتباطی کشور و حجم تردد وسایل نقلیه در آن، برنامه‌های بهسازی و نگهداری این مسیر در سال‌های اخیر با هدف رفع نواقص و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای دنبال شده است.

آزادراه قم ـ کاشان زیر بار ترافیک سنگین قرار دارد

وی با بیان اینکه آزادراه قم ـ کاشان از محورهای مهم کریدوری استان به شمار می‌رود، اظهار کرد: ترکیب ترافیکی این مسیر و سهم قابل توجه وسایل نقلیه سنگین و نیمه‌سنگین، موجب افزایش فشار بر لایه‌های آسفالتی و تسریع روند فرسودگی سطح راه می‌شود و همین مسئله، اجرای مستمر عملیات نگهداری و بهسازی را ضروری می‌کند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم افزود: نگهداری اصولی راه‌ها تنها به اجرای مقطعی عملیات عمرانی محدود نیست، بلکه شناسایی نواقص، ارزیابی وضعیت روسازی و برنامه‌ریزی برای ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده باید به‌صورت مستمر انجام شود تا کیفیت عبور و مرور در سطح قابل قبول حفظ شود.

خلیلی‌نیا تصریح کرد: در همین راستا، متناسب با شرایط فنی و میزان آسیب‌دیدگی بخش‌های مختلف آزادراه قم ـ کاشان، عملیات عمرانی در قالب طرح‌های پیمانی و امانی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای بهسازی این مسیر انجام شده است.

وی با اشاره به سابقه واگذاری مسئولیت نگهداری این آزادراه به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم گفت: پس از الحاق مسئولیت نگهداری این محور به مجموعه راهداری استان، بررسی وضعیت مسیر، شناسایی نواقص و اجرای طرح‌های عمرانی برای بهبود شرایط راه در دستور کار قرار گرفت و این اقدامات طی سال‌های اخیر در قالب پروژه‌های مختلف ادامه یافته است.

بهسازی کریدورهای ارتباطی در اولویت راهداری قم قرار دارد

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با تأکید بر اهمیت کریدورهای جاده‌ای در جابه‌جایی کالا و مسافر اظهار کرد: استمرار فعالیت شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای به کیفیت زیرساخت‌ها و حفظ سطح سرویس محورها وابسته است و هرگونه اختلال در تردد یا کاهش کیفیت عبور و مرور می‌تواند روند جابه‌جایی بار و مسافر را تحت تأثیر قرار دهد.

خلیلی‌نیا افزود: راه‌های برون‌شهری استان قم به دلیل موقعیت ارتباطی این استان، مسیر اتصال ۱۷ استان کشور به مرکز محسوب می‌شوند و همین جایگاه، نگهداری و ارتقای کیفیت محورهای مواصلاتی و به‌ویژه کریدورهای اصلی را به یکی از اولویت‌های مهم مجموعه راهداری استان تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: پایش مستمر راه‌ها، شناسایی نقاط نیازمند مداخله عمرانی و اجرای اقدامات اصلاحی متناسب با شرایط فنی هر محور، از جمله اقداماتی است که برای حفظ کیفیت شبکه ارتباطی استان دنبال می‌شود.

۱۶۰ کیلومتر از آزادراه قم ـ کاشان بهسازی شده است

خلیلی‌نیا در ادامه با اشاره به مجموع اقدامات انجام‌شده در آزادراه قم ـ کاشان خاطرنشان کرد: از زمان آغاز عملیات بهسازی این محور توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم تاکنون، در مجموع ۱۶۰ کیلومتر از طول مسیر بهسازی شده است.

وی افزود: طول این آزادراه در محدوده مورد اشاره، با احتساب مسیر رفت و برگشت، در مجموع ۲۰۸ کیلومتر است و اقدامات انجام‌شده با هدف بهبود وضعیت روسازی و نگهداری زیرساخت‌های این محور مهم ارتباطی صورت گرفته است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم تأکید کرد: با توجه به حجم تردد و شرایط بهره‌برداری از آزادراه قم ـ کاشان، نگهداری و بهسازی این مسیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اجرای عملیات عمرانی متناسب با وضعیت راه، بخشی از اقدامات مستمر برای حفظ کیفیت و ارتقای سطح سرویس شبکه جاده‌ای استان به شمار می‌رود.