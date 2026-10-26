رشد ۵۴ هزار واحدی شاخص کل بورس؛ ورود ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بورس تهران در روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ در شرایطی به پایان رسید که شاخص کل با رشد بیش از ۵۴ هزار واحدی همراه شد، اما افت شاخص هم‌وزن نشان داد روند صعودی بازار در همه نمادها یکسان نبوده است.

شاخص کل بورس با افزایش ۵۴ هزار و ۲۴۱ واحدی معادل ۰.۶۸ درصد، در سطح ۸ میلیون و ۶۹ هزار و ۷۸۹ واحد قرار گرفت. در مقابل، شاخص هم‌وزن با کاهش ۳ هزار و ۹۴۸ واحدی، افت ۰.۱۸ درصدی را ثبت کرد و به ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۵۸۷ واحد رسید. این واگرایی نشان می‌دهد رشد شاخص کل بیش از آنکه فراگیر باشد، تحت تأثیر عملکرد تعدادی از نمادهای بزرگ بازار قرار داشته است.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، ملی صنایع مس ایران با نماد فملی و اثر مثبت ۳۷ هزار و ۸۱۵ واحدی بیشترین نقش را در افزایش شاخص داشت. فارس نیز ۱۲ هزار و ۹۳ واحد به شاخص کل افزود و تاپیکو و نوری از دیگر نمادهای دارای اثر مثبت بودند. در سمت مقابل، شبندر با اثر منفی ۶ هزار و ۳۷۱ واحدی بیشترین فشار را بر شاخص وارد کرد. با این حال، شپنا و شتران برخلاف برخی دیگر از نمادهای پالایشی، اثر مثبت به ترتیب ۵ هزار و ۶۳۴ و ۴ هزار و ۲۸۳ واحدی بر شاخص داشتند.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به ۴۱ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان رسید. همچنین یک هزار و ۵ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی ثبت شد؛ در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۹۵۳ میلیارد تومان پول مواجه شدند.

در پایان معاملات، ۲۱۴ نماد با صف خرید به ارزش ۶ هزار و ۳۲۴ میلیارد تومان روبه‌رو بودند و ۲۰۱ نماد نیز صف فروشی به ارزش ۴ هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان داشتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی فاقد صف به ترتیب ۱۲۴ و ۱۷۷ نماد بود. سرانه خرید حقیقی‌ها ۸۷ میلیون تومان و سرانه فروش آن‌ها ۷۷ میلیون تومان ثبت شد؛ به این ترتیب، سرانه خرید از سرانه فروش بالاتر بود.

در میان نمادهای پرتراکنش بورس، شپنا، تابان، فملی، زشک، تاصیکو، شتران و شستا قرار داشتند. فملی با رشد قیمت پایانی و اثر مثبت قابل توجه بر شاخص، در کانون معاملات قرار گرفت؛ در مقابل، تابان و تاصیکو از جمله نمادهایی بودند که قیمت پایانی آن‌ها در محدوده منفی قرار گرفت.

در فرابورس ایران، شاخص کل با افت ۱۷۵ واحدی معادل ۰.۲۶ درصد به ۶۶ هزار و ۹۳۹ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۰.۰۹ درصد کاهش یافت. آریا، مارون و فزر بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس داشتند و کگهر در سمت مقابل اثر مثبت بر این نماگر ثبت کرد.

مجموع معاملات روز دوشنبه نشان می‌دهد با وجود رشد شاخص کل بورس و ورود پول حقیقی به سهام، افت شاخص‌های هم‌وزن بورس و فرابورس و بیشتر بودن تعداد نمادهای منفی فاقد صف نسبت به نمادهای مثبت، از یکدست نبودن رشد بازار حکایت دارد.