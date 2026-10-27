ریزش ۱۴۲ هزار واحدی بورس؛ ۷.۴ همت پول حقیقی از سهام خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بورس تهران در روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ با افت سنگین شاخص‌های اصلی و افزایش فشار فروش به پایان رسید. شاخص کل بیش از ۱۴۲ هزار واحد کاهش یافت و خروج بیش از ۷.۴ همت نقدینگی حقیقی، در کنار افزایش ارزش صف‌های فروش، از تشدید فشار فروش در بازار حکایت داشت.

شاخص کل بورس با افت ۱۴۲ هزار و ۸۶۷ واحدی معادل ۱.۷۷ درصد، در سطح ۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۹۱۹ واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با کاهش ۲۶ هزار و ۸۱۵ واحدی، افت ۱.۲۰ درصدی را ثبت کرد و به ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۷۵۳ واحد رسید. افت هم‌زمان این دو شاخص نشان می‌دهد کاهش قیمت‌ها تنها به چند نماد بزرگ محدود نبود و بخش گسترده‌تری از بازار را دربر گرفت.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، ملی صنایع مس ایران با نماد فملی بیشترین اثر منفی را بر جای گذاشت و ۲۸ هزار و ۳۷۸ واحد از شاخص کاست. فارس با اثر منفی ۱۲ هزار و ۵۳۳ واحدی در جایگاه بعدی قرار گرفت. شپنا نیز ۸ هزار و ۶۷۴ واحد، تابان ۶ هزار و ۸۴۵ واحد و شبندر ۶ هزار و ۲۳۳ واحد از شاخص کل کاستند. پارسان و شتران نیز در میان نمادهای دارای بیشترین اثر منفی بر شاخص قرار داشتند.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به ۴۷ هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان رسید، اما جریان نقدینگی حقیقی جهت دیگری داشت. در این روز، خالص خروج پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی به ۷ هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان رسید. صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج ۹۳۸ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند.

در پایان معاملات، ۲۸۷ نماد با صف فروش به ارزش ۶ هزار و ۹۴ میلیارد تومان روبه‌رو بودند؛ در مقابل، ۱۵۰ نماد صف خریدی به ارزش ۳ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان داشتند. همچنین ۷۵ نماد مثبت و ۱۹۳ نماد منفی بدون صف معامله شدند. سرانه خرید حقیقی‌ها ۷۷ میلیون تومان و سرانه فروش آن‌ها ۲۸ میلیون تومان گزارش شده است؛ این ارقام به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره برتری تقاضا کافی نیستند و باید در کنار خروج خالص نقدینگی و وضعیت صف‌ها بررسی شوند.

در میان نمادهای پرتراکنش بورس، زشک، غزنجان، فساپ، فملی، تابان، وبملت و شپنا قرار داشتند. فملی و شپنا، علاوه بر قرار گرفتن در میان نمادهای پرتراکنش، از عوامل مهم افت شاخص کل نیز بودند.

در فرابورس ایران نیز روند نزولی حاکم بود. شاخص کل فرابورس با کاهش ۹۴۷ واحدی معادل ۱.۴۲ درصد به ۶۵ هزار و ۹۹۲ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۰.۹۳ درصد افت کرد. کگهر، مارون، آریا و فزر از نمادهای اثرگذار بر کاهش شاخص کل فرابورس بودند.

مجموع معاملات روز سه‌شنبه از افت هم‌زمان شاخص‌های اصلی، خروج سنگین نقدینگی حقیقی و بیشتر بودن تعداد صف‌های فروش نسبت به صف‌های خرید حکایت دارد؛ شرایطی که نشان می‌دهد فشار عرضه در بازار سهام در این روز بر تقاضا غلبه داشته است.