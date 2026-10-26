دستگاه قضایی حامی مدیران با سلامت وشجاع است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در آیین تکریم و معارفه دادستان شهرستان قائمشهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر اظهار کرد: امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی، مرهون رشادت‌ها و خون پاک شهداست و همه ما مدیون این ایثارگری‌ها هستیم.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به جایگاه خطیر قضاوت، تصریح کرد: مسئولیت در دستگاه قضایی، مسئولیتی الهی و سنگین است و خداوند همواره شاهد گفتار، رفتار و عملکرد ماست. قاضی در مسند قضا باید با سعه صدر، دقت در کشف حقیقت و احساس مسئولیت در قبال حقوق مردم عمل کند تا حقی از کسی تضییع نشود.

پوریانی همچنین با تشریح وظایف دادستان در سیستم قضایی، بر اهمیت مقوله امنیت به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه تاکید و خاطرنشان کرد: امنیت فردی، روانی، اجتماعی و اقتصادی از مهم‌ترین مطالبات مردم است و دادستان در ایجاد این امنیت نقش محوری دارد. با کسانی که نظم و امنیت عمومی را بر هم می‌زنند، هیچ‌گونه اغماضی نخواهیم کرد و برخورد قاطع و قانونی با آنان در دستور کار ویژه است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم در استان، افزود: سرمایه‌گذار در فضایی سرمایه‌گذاری می‌کند که احساس امنیت داشته باشد و دستگاه قضایی استان با تمام توان از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت که در مسیر توسعه، اشتغال‌زایی و آبادانی استان گام برمی‌دارند، حمایت قانونی خواهد کرد.

پوریانی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های قضایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی در مبارزه با فساد، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان از مدیران دستگاه‌های اجرایی که با سلامت، صلابت و شجاعت در خدمت مردم هستند، حمایت قانونی خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به پرونده کارخانه نساجی قائمشهر به عنوان یکی از پرونده‌های مهم ملی اظهار داشت: در این پرونده، دادگستری استان با استقلال کامل، رأی را به نفع مردم و بیت‌المال صادر کرد که این مهم نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه است.

گفتنی است محمد باقری دادستان جدید قائمشهر پیش از این به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه مشغول به خدمت بوده است.

همچنین در این آیین از خدمات علی نیازی اوریمی دادستان پیشین شهرستان قائمشهر قدردانی شد.