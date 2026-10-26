توسعه کشت گیاه دارویی رازک در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جعفرنژاد روز دوشنبه با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان‌شرقی در زمینه تولید گیاهان دارویی اظهار کرد: آذربایجان شرقی از تنوع قابل توجهی در زمینه گیاهان دارویی برخوردار است و حدود ۶۵۰ گونه گیاه دارویی در این استان وجود دارد که ۵۲ گونه از آنها به‌صورت زراعی در مناطق اطراف دریاچه ارومیه کشت می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه کشت محصولات سازگار با شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی افزود: رازک از جمله گیاهان دارای ارزش اقتصادی بالاست که در صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی کاربرد دارد و توسعه کشت آن می‌تواند زمینه بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های بخش کشاورزی را فراهم کند.

جعفرنژاد با بیان اینکه انتخاب محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی اهمیت زیادی دارد، بر ضرورت توجه به ظرفیت گیاهان دارویی در الگوی کشت استان تأکید کرد.

محمدرضا واحدی، رئیس مرکز جهاد کشاورزی خسروشاه نیز با اشاره به ظرفیت‌های کشت رازک در این منطقه اظهار کرد: رازک گیاهی با رشد سریع و مقاومت نسبی در برابر خشکی است که می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های کشت با ارزش اقتصادی مناسب مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه میزان مصرف آب این محصول سالانه حدود ۶ هزار مترمکعب در هر هکتار برآورد شده است افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، حدود ۲ هزار مترمکعب از این میزان می‌تواند از طریق بارش باران تأمین شود.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی خسروشاه با اشاره به اهلی‌سازی این گیاه برای نخستین بار در استان توسط یک شرکت دانش‌بنیان گفت: برای توسعه کشت رازک می‌توان از ظرفیت اراضی و فضاهای قابل استفاده در اطراف باغات نیز بهره گرفت.

واحدی با اشاره به کشت آزمایشی این محصول در چند منطقه از استان ادامه داد: در حال حاضر ۱۰ هکتار از اراضی بخش خسروشاه به کشت رازک اختصاص یافته است و توسعه این کشت می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی برای بهره‌برداران بخش کشاورزی کمک کند.

وی با دعوت از باغداران و کشاورزان برای مشارکت در توسعه کشت این محصول خاطرنشان کرد: آمادگی داریم با تأمین نهال و پیگیری تسهیلات حمایتی، زمینه لازم را برای ورود علاقه‌مندان به کشت رازک فراهم کنیم.