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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

برداشت کنجد در رامهرمز آغاز شد

برداشت کنجد در رامهرمز آغاز شد

اهواز ـ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز از آغاز عملیات برداشت کنجد از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شیرالی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، متوسط عملکرد مزارع تحت کشت این محصول حدود ۱ تن در هکتار برآورد شده و در مجموع بالغ بر ۷۵۰ تن کنجد دانه روغنی مرغوب از این اراضی برداشت و روانه بازارهای مصرف داخلی می‌شود.

‌وی با تأکید بر اهمیت اقتصادی و زراعی این محصول تصریح کرد: کنجد به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات مقاوم در برابر تنش‌های محیطی و کم‌آبی، جایگاه ویژه‌ای در چرخه تناوب زراعی و توسعه کشت دانه‌های روغنی دارد. توسعه این قبیل محصولات در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اجرای دقیق الگوی کشت، بهینه‌سازی مصرف آب و کاهش فشار بر منابع آبی منطقه به طور جدی پیگیری می‌شود.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز با اشاره به ابعاد فنی و زراعی تولید این محصول در منطقه افزود: بهره‌گیری از ارقام سازگار، رعایت تاریخ کاشت مناسب، استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و تغذیه بهینه گیاهی از جمله اقداماتی است که با نظارت مستقیم کارشناسان در مزارع شهرستان برای حفظ پایداری خاک و افزایش کیفیت و راندمان تولید اجرا شده است.

کد مطلب 6990402

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