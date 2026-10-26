برداشت کنجد در رامهرمز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شیرالی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، متوسط عملکرد مزارع تحت کشت این محصول حدود ۱ تن در هکتار برآورد شده و در مجموع بالغ بر ۷۵۰ تن کنجد دانه روغنی مرغوب از این اراضی برداشت و روانه بازارهای مصرف داخلی می‌شود.

‌وی با تأکید بر اهمیت اقتصادی و زراعی این محصول تصریح کرد: کنجد به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات مقاوم در برابر تنش‌های محیطی و کم‌آبی، جایگاه ویژه‌ای در چرخه تناوب زراعی و توسعه کشت دانه‌های روغنی دارد. توسعه این قبیل محصولات در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اجرای دقیق الگوی کشت، بهینه‌سازی مصرف آب و کاهش فشار بر منابع آبی منطقه به طور جدی پیگیری می‌شود.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز با اشاره به ابعاد فنی و زراعی تولید این محصول در منطقه افزود: بهره‌گیری از ارقام سازگار، رعایت تاریخ کاشت مناسب، استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و تغذیه بهینه گیاهی از جمله اقداماتی است که با نظارت مستقیم کارشناسان در مزارع شهرستان برای حفظ پایداری خاک و افزایش کیفیت و راندمان تولید اجرا شده است.