تاکید مجدد الازهر بر میانجیگری برای پایان دادن به جنگ یمن 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شیخ احمد الطیب رئیس دانشگاه الازهر با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید مجدد بر طرح خود برای میانجیگری و پایان دادن به جنگ در یمن اعلام کرد که الازهر شریف همچنان امیدوار است هرچه سریع‌تر کمیته‌ای برای میانجی‌گری و کاهش تنش تشکیل شود که نمایندگانی از بزرگان و خردمندان امت اسلامی از میان صلح طلبان در آن حضور داشته باشند.

این بیانیه تصریح کرد که کمیته مذکور باید فوراً برای فروکش کردن بحران‌ها و درگیری‌های شعله‌ور و پایان دادن به اختلافات موجود میان پیروان دین و امت اسلام اقدام کند که امنیت و ثبات کشورهای منطقه را تهدید می‌کنند.

وی ابراز داشت که هدف از این تلاش‌ها باید حفظ قدرت و حاکمیت عرب‌ها و مسلمانان، جلوگیری از ریخته شدن خون فرزندان امت و صیانت از منابع و دارایی‌های ملت‌ها و نسل‌های آینده باشد.

احمد الطیب در عین حال ضمن پذیرش ادعای سعودی‌ها مبنی بر حملات نیروهای مسلح یمن به شهرهای مقدس مکه و مدینه، این حملات را به شدت محکوم کرده و بر مخالفت قاطع خود با هر اقدامی که حرمت اماکن مقدس را خدشه‌دار کند یا امنیت عربستان سعودی و سلامت شهروندان و زائران آن را به خطر اندازد» تأکید کرد.