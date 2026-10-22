واکنش یمن به پیشنهاد شیخ الازهر و پایان دادن به جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه یمن اعلام کرد که از پیشنهاد شیخ الازهر استقبال کرده و خواهان اعمال فشار بر عربستان برای پذیرش این پیشنهاد و پایان دادن به محاصره و تجاوز علیه یمن است.

این وزارت خانه اضافه کرد که از هر تلاشی برای توقف تجاوز علیه یمن و لغو محاصره این کشور و اشغال خاک آن از سوی عربستان استقبال می کند.

وزارت خارجه یمن بیان کرد که این کشور بر این نکته تاکید کرده و می کند که رژیم سعودی باید دست از یمن بردارد و اگر این کار را نکند باید پیامدهای آن را متحمل شود.

احمد الطیب شیخ الازهر مصر پیشتر بر ضرورت توقف فوری تمام اقدامات جنگ طلبانه که جان بی گناهان را هدف قرار می دهد تاکید کرد.

الطیب تصریح کرد که پیشنهاد می کند یک کمیته میانجیگر به صورت فوری با حضور حکمای امت اسلامی برای پایان دادن به اختلافات میان امت و تقویت قدرت و حاکمیت کشورهای عربی تشکیل شود.

وی بر آمادگی خود برای حمایت از این کمیته تاکید کرد و گفت که مطمئن است همه طرف ها از تدبیر لازم برخوردار هستند و می توانند اختلافات را کنار گذاشت و به درگیری ها در منطقه پایان دهند.