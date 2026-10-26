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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

۹۷ هزار و ۶۱۱ نفر در رودان زیر پوشش بیمه سلامت هستند

۹۷ هزار و ۶۱۱ نفر در رودان زیر پوشش بیمه سلامت هستند

رودان - فرماندار رودان گفت: ۹۷ هزار و ۶۱۱ نفر در این شهرستان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان از طریق ۴ دفتر پیشخوان در بخش‌های چهارگانه انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی ظهر دوشنبه در مراسم هفته بیمه سلامت با اشاره به اهمیت دسترسی مردم به خدمات درمانی، اظهار کرد: هم اکنون ۹۷ هزار و ۶۱۱ نفر از جمعیت شهرستان رودان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

وی افزود: با وجود محدودیت در نیروی انسانی مجموعه بیمه سلامت شهرستان با برنامه‌ریزی مناسب امور مربوط به بیمه شدگان را مدیریت کرده و خدمات مورد نیاز مردم را ارائه می‌کند.

فرماندار رودان با اشاره به نحوه ارائه خدمات بیمه سلامت در این شهرستان، تصریح کرد: چهار دفتر پیشخوان در بخش‌های مرکزی، جغین، بیکاه و رودخانه فعال هستند و امور مربوط به بیمه شدگان را انجام می‌دهند تا دسترسی شهروندان به خدمات تسهیل شود.

محسنی، خاطرنشان کرد: شهروندان و بیمه شدگان می‌توانند برای دریافت کد دستوری پیگیری امور و ثبت شکایات از سامانه تلفنی و کد دستوری *۱۶۶۶# استفاده کنند.

گفتنی است، دوم تا هشتم آبان ماه به عنوان هفته بیمه سلامت نام‌گذاری شده است.

کد مطلب 6990464

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