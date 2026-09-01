به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی ظهر سه شنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان رودان، با تبریک و خوشآمدگویی به فرمانده انتظامی هرمزگان و مسئولان حاضر در این مراسم، اظهار کرد: در دولت چهاردهم و با محوریت شعار وفاق، شاهد شکلگیری و تقویت رفاقت و همدلی در شهرستان رودان هستیم؛ این تعامل از شورای تأمین گرفته تا کمیسیونها، شورای اداری و مجموعههای زیرمجموعه، بهخوبی شکل گرفته و به گفته وی، زبانزد استان است.
وی با قدردانی از همراهی امام جمعه، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان رودان، افزود: مجموعه مسئولان شهرستان در کنار مردم و در راستای حل مسائل و مشکلات آنان حرکت میکنند و این همراهی و همصدایی، سرمایهای ارزشمند برای شهرستان است.
فرماندار رودان همچنین از سرهنگ یوسف وند فرمانده انتظامی پیشین شهرستان قدردانی کرد و گفت: مسئولیتها برای مدت محدودی در اختیار افراد قرار میگیرد، اما آنچه در یک شهرستان باقی میماند، آثار تعامل، همکاری و همراهی مسئولان با یکدیگر و با مردم است.
محسنی با تقدیر از تلاشها و همکاریهای فرمانده انتظامی پیشین رودان، برای فرمانده جدید انتظامی شهرستان نیز آرزوی موفقیت کرد و بر تداوم تعامل و همکاری میان مجموعه انتظامی و سایر دستگاههای شهرستان تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور، اظهار کرد: امروز همه ما شرایطی را که دولت چهاردهم در آن فعالیت میکند، بهخوبی احساس میکنیم. دولت در هفته دولت بر شعار «دولت پای کار مردم» و همچنین روایت دفاع و سازندگی تأکید داشت و در این مسیر، شفافیت در عمل، کار و ارائه گزارش به مردم مورد توجه قرار گرفته است.
فرماندار رودان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی نیز در این شرایط، همواره پای کار مردم و پای کار دولت بوده و نقش مهمی در برقراری نظم و امنیت ایفا کرده است.
محسنی با اشاره به شکلگیری «اتحاد مقدس» در شرایط بحرانی کشور، ادامه داد: این اتحاد و همدلی با همراهی همه دستگاهها و مجموعههای مختلف، از شورای تأمین تا سایر جلسات و کارگروهها، شکل گرفته و نتیجه آن حفظ آرامش و امنیت در جامعه بوده است.
وی با تأکید بر نقش نیروهای انتظامی و نظامی در مدیریت بحرانها گفت: نیروی انتظامی در شرایط سخت و بحرانها همواره پیشقدم و پیشقراول بوده است تا نظم و امنیت جامعه حفظ شود.
فرماندار رودان در پایان با قدردانی از تلاشهای نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، تصریح کرد: آرامش و امنیتی که امروز مردم در خانوادهها، کوچهها و بازار احساس میکنند، مرهون مجاهدت و تلاش نیروهای جانبرکف انتظامی و نظامی است و از همه این عزیزان برای حفظ آرامش و امنیت در شهرستان رودان، استان هرمزگان و سراسر کشور صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
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