به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر صنعتی در سطح اسفراین، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران پس از شناسایی خودروی حامل مواد مخدر و اجرای ایست و بازرسی، خودرو را متوقف کردند و در بازرسی از آن، ۴۸۵ گرم ماده مخدر شیشه کشف شد.

فرمانده انتظامی اسفراین تصریح کرد: متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.