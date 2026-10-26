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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

قائمی‌نژاد: فروشنده ماده مخدر شیشه در اسفراین دستگیر شد

قائمی‌نژاد: فروشنده ماده مخدر شیشه در اسفراین دستگیر شد

اسفراین- فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از توقیف خودروی حامل مواد مخدر صنعتی و دستگیری یک متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر صنعتی در سطح اسفراین، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران پس از شناسایی خودروی حامل مواد مخدر و اجرای ایست و بازرسی، خودرو را متوقف کردند و در بازرسی از آن، ۴۸۵ گرم ماده مخدر شیشه کشف شد.

فرمانده انتظامی اسفراین تصریح کرد: متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6990496

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