به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری ظهر دوشنبه در گردهمایی ائمه جماعت منطقه سه استان خراسان شمالی اظهار کرد: معیار ایمان و کفر، اتصال و تبعیت از مسیر پیامبران و امامان است و در عصر حاضر نیز ولایت فقیه ادامه‌دهنده این مسیر الهی و معیار حق و باطل به شمار می‌رود.

وی در ادامه افزود: برخلاف نهادهای اداری که در ساختار وزارتخانه‌ها تعریف می‌شوند، جایگاه امام جماعت و مسجد در ساختار اصیل امامت و ولایت ریشه دارد و سند ملی مسجد نیز بر همین اساس و زیر لوای ولی امر جامعه اسلامی تدوین و ابلاغ شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: ائمه جماعات باید مروج و تبیین‌کننده گفتمان رهبر معظم انقلاب در مساجد باشند و در خطبه‌ها و برنامه‌های فرهنگی، بیانات و دغدغه‌های حضرت آقا را برای مردم به‌ویژه نسل جوان تحلیل و تبیین کنند.

امام جمعه بجنورد بیان کرد: با وجود تمام موانع و جذابیت‌های کاذب فضای مجازی، روحانیون و ائمه جماعات باید با ابتکار عمل، انگیزه و تلاش مضاعف، رونق‌بخش خانه‌های خدا باشند و مسئولیت اصلی جذب مخاطب، ترویج دینداری و پویایی مساجد در درجه نخست بر عهده خود ائمه جماعات است که باید با اخلاص و کار جهادی به وظایف الهی خود عمل کنند.