صادرات ۲۹۲ هزار تن محصولات کشاورزی از مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری یانسری شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد قرنطینه گیاهی استان در هفت‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت، مجوز ترخیص ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۵۰۳ تن محصولات کشاورزی وارداتی و ۱۵ هزار و ۴۴۶ مترمکعب چوب صادر شده است.

وی افزود: جو دامی، ذرت دامی، سویا، کنجاله آفتابگردان، گندم، لینتر پنبه و چوب از مهم‌ترین اقلام وارداتی بوده‌اند که پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های قرنطینه‌ای، مجوزهای مربوط به آن‌ها صادر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به عملکرد صادراتی استان تصریح کرد: طی این مدت، سه هزار و ۳۷۸ محموله محصولات کشاورزی به وزن مجموع ۲۹۲ هزار و ۸۰۸ تن به بازارهای هدف صادر شد.

تیموری یانسری، مرکبات و کیوی را از مهم‌ترین محصولات صادراتی مازندران برشمرد و گفت: علاوه بر این، ۶۴۷ هزار و ۲۷۴ اصله گل و گیاه آپارتمانی نیز در هفت‌ماهه نخست سال جاری به کشورهای هدف ارسال شده است.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت‌های قرنطینه‌ای در تجارت محصولات گیاهی خاطرنشان کرد: اجرای ضوابط قرنطینه، بررسی محموله‌های وارداتی و صادراتی و صدور مجوزهای قانونی، نقش مهمی در رعایت الزامات بهداشت گیاهی و پیشگیری از ورود و انتشار آفات و عوامل بیماری‌زای گیاهی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: ارتقای خدمات قرنطینه گیاهی و تسهیل فرآیندهای قانونی تجارت، در کنار رعایت الزامات بهداشت گیاهی، به حفظ سلامت محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه صادرات کمک می‌کند.

تیموری یانسری در پایان تأکید کرد: تقویت زیرساخت‌ها و خدمات قرنطینه گیاهی می‌تواند ضمن کمک به امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری، زمینه حضور پایدارتر محصولات کشاورزی ایران در بازارهای هدف و تحقق توسعه پایدار بخش کشاورزی را فراهم کند.