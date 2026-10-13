فرمانده انتظامی کرمانشاه: یک تن و ۱۳۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، از اجرای طرح مقابله با جرائم مرتبط با مواد مخدر در ۱۹ محله شناسایی‌شده استان خبر داد و اعلام کرد: این عملیات با هدف پاکسازی مناطق آلوده و برخورد با فعالان حوزه مواد مخدر به مدت پنج روز اجرا شد.

وی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در جریان این طرح موفق به کشف یک‌هزار و ۱۳۰ کیلوگرم و ۲۷۳ گرم انواع مواد مخدر شدند.

سردار حاجیان با اشاره به آمار افراد بازداشت‌شده در این عملیات افزود: در مجموع ۵۹۴ نفر از مجرمان مرتبط با مواد مخدر دستگیر یا جمع‌آوری شدند که ۳۹۰ نفر از آنان معتادان متجاهر، ۱۸۰ نفر خرده‌فروش و ۲۴ نفر نیز قاچاقچی بودند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: بازرسی از محل‌های اختفای افراد مرتبط با این جرائم نیز به کشف ۸۷ هزار و ۳۷ عدد انواع قرص‌های مخدر و غیرمجاز منجر شد.

وی کشف چهار قبضه سلاح جنگی و شکاری را از دیگر نتایج اجرای این طرح پنج‌روزه عنوان کرد و گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان عملیات، علاوه بر کشف مواد و قرص‌های غیرمجاز، این سلاح‌ها را نیز ضبط کردند.

سردار حاجیان با اشاره به بازخورد شهروندان درباره اجرای طرح‌های پاکسازی مناطق آلوده خاطرنشان کرد: پلیس برخورد با مجرمان حوزه مواد مخدر را ادامه می‌دهد و اجازه نخواهد داد اقدامات آنان موجب ایجاد ناامنی در سطح استان شود.